È nata la rete delle Scuole Paritarie di Lugo. L’iniziativa realizzata con il sostegno del Comune e della Diocesi

A Lugo sono presenti tre scuole cattoliche paritarie, la Scuola Maria Ausiliatrice, l’Istituto San Giuseppe e l’Istituto Sacro Cuore, con un’importante offerta formativa sia sul piano del curriculo sia dal punto di vista educativo. Ora queste tre realtà hanno dato vita alla rete delle Scuole Paritarie di Lugo, con il sostegno del Comune e della Diocesi.

Le scuole paritarie, si legge in una nota, sono “una presenza imprescindibile, con una tradizione consolidata e con radici ben salde nel territorio; tuttavia questo dato non è da considerarsi affatto scontato, poiché spesso la scuola paritaria assume la connotazione di scuola elitaria ed esclusiva proprio perché le famiglie devono sostenere il pagamento di una retta mensile che però include un servizio dedicato, inclusivo, che tiene conto del bambino e della sua famiglia in tutte le sfaccettature, accompagnandolo nel suo percorso di crescita e di sviluppo in un clima accogliente e comprensivo. Una cura e un’attenzione particolare viene rivolta anche alle mamme e ai papà, attraverso un costante supporto genitoriale, consapevoli che la prima agenzia educativa è la famiglia e che la scuola si preoccupa della formazione integrale dei bambini e dei ragazzi che ci vengono affidati. Durante il difficilissimo anno che abbiamo trascorso e che è ancora in essere, le scuole paritarie di Lugo hanno cercato di reagire facendo fronte all’emergenza in modo creativo, competente e serio, riscuotendo l’approvazione delle famiglie che ne fanno quotidianamente esperienza.”