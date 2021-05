I ragazzi di UPpunto in visita alla Chiesetta di Ponte Assi appena restaurata

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Il restauro della Chiesa della Madonna di Pompei, la ‘Chiesetta di Ponte Assi’

Grazie alla disponibilità dell’Assessore del Comune di Ravenna Massimo Cameliani, dell’architetto Paolo Focaccia e del signor Loris Prati, che ha lanciato la petizione per il restauro della chiesetta di Ponte Assi a Ravenna, abbiamo avuto la possibilità di ammirare e conoscere lo splendido edificio appena rinnovato, di cui già avevamo parlato in un nostro articolo precedente alla conclusione dei lavori.

Nasce nel 1786 come Oratorio di San Giuseppe e diventa, da fine ‘800 al 1994, parrocchia dedicata alla Madonna di Pompei. Dopo la costruzione della strada che l’ha isolata dal centro abitato, la chiesetta venne abbandonata, e il suo podere con il relativo cortile, anticamente appartenente alle Tavelli, furono venduti a un’azienda edile. L’edificio, non acquistato dall’azienda, rimase invece totalmente trascurato. Solo di recente, grazie all’interesse della comunità, si è deciso di prendersene cura. È stato fondamentale l’intervento del signor Loris Prati, primo firmatario della petizione grazie alla quale, attraverso l’impegno dell’assessore, dell’architetto e delle aziende gratuitamente coinvolte, è stato possibile realizzare il restauro. Come ci spiegano l’assessore e Loris Prati, “c’è inoltre la volontà di creare un passaggio pedonale o addirittura un sottopasso che faciliti l’ingresso alla chiesa”.

Massimo Cameliani spiega: “Siamo partiti da una chiesa in completo abbandono da 28 anni, i rovi coprivano quasi tutta la chiesa, il tetto stava crollando. La petizione è stata fondamentale poiché ha esposto all’opinione pubblica e all’amministrazione il problema. Il comune non poteva fare molto in quanto non è proprietario del bene. La ristrutturazione è stata compiuta grazie al coinvolgimento di tante aziende che hanno collaborato nonostante siano normalmente in competizione sul mercato. Grazie all’architetto è stato fatto un restauro a regola d’arte, è tornata addirittura migliore dell’originale.”

Per quanto riguarda la posizione, l’assessore continua: “La fortuna di questa chiesa è essere sulla pubblica via. Essendo sulla strada e all’ingresso della città la sua chiusura è stata per molti, anche non fedeli, oggetto di dispiacere. Tuttavia data la sua posizione ora è difficile accedervi con semplicità.”

Abbiamo avuto anche la possibilità di entrare dentro la chiesa accompagnati dall’architetto Paolo Focaccia – e dal signor Prati che ci ha mostrato le foto della chiesa negli anni, raccolte da lui- e abbiamo visto le foto che documentano l’intero restauro e tutte le fasi del cantiere. L’architetto ci ha spiegato come sia stata ristrutturata la chiesa e ha raccontato come, per quanto piccola e meno “importante” di altri edifici storici di Ravenna, questo progetto abbia coinvolto e mosso la disponibilità di più persone. Le aziende di Ravenna che hanno donato sono state tante, da chi ha dato materiali, fondi, o tempo di lavoro, ed è stato possibile ristrutturare la chiesa anche grazie a loro.

Per quanto riguarda il restauro l’architetto spiega: “All’esterno abbiamo cercato di mantenere le tracce del colore già presenta, non volevamo nascondere o celare tutta la stratificazione dell’intonaco delle pareti, che porta tracce di strati cromatici sovrammessi nelle varie epoche, ma piuttosto rendere leggibile la vita della chiesa negli ultimi 200 anni. Per quanto riguarda l’interno invece, abbiamo riproposto un tono più omogeneo rifacendoci alla fase più recente.”

Anche il pavimento è stato rifatto con nuove piastrelle e noi non possiamo che essere d’accordo con il signor Prati quando afferma orgoglioso che “è stato fatto proprio un bel lavoro”. Poi aggiunge: “Ravenna è famosa per le sue chiese bizantine, ma grazie all’impegno di molti credo che anche questa chiesetta possa essere considerata un nuovo, piccolo, gioiello della nostra città.”

Infine, dopo la visita, il signor Prati conclude raccontandoci come la sua lettera di richiesta di restauro sia arrivata all’assessore Cameliani: “Ho portato la mia prima lettera di richiesta in curia, ma mi è stato detto chiaramente che il progetto non sarebbe stato finanziato. La chiesina era quindi destinata a rimanere abbandonata. Poi invece la lettera è arrivata all’assessore Cameliani che mi ha telefono ed ha iniziato ad interessarsi al progetto, da quel momento, grazie a lui, è stato possibile salvare la chiesa.”

Per noi ragazzi è stato un piacere essere tra i primi a vedere la chiesa conclusa e di averla potuta ammirare accompagnati dalle parole dei protagonisti del progetto, l’assessore Massimo Cameliani, l’architetto Paolo Focaccia e il signor Loris Prati, che ringraziamo ancora per la disponibilità che hanno avuto e per la passione che sono riusciti a trasmettere anche a noi. È stato sicuramente di enorme ispirazione vedere come dal desiderio e dall’impegno possa nascere qualcosa di così bello e coinvolgente. Crediamo che quanto realizzato possa essere un messaggio di incoraggiamento per chi, come noi giovani, spesso ha paura di sperare e mettersi in gioco. Come dimostrato in questo caso, grazie alla determinazione e al lavoro, anche se non senza difficoltà, è possibile realizzare ciò in cui si crede fortemente.