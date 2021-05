Scuola Pescarini di Ravenna: l’Assessore Cameliani inaugura la colonna di ricarica delle auto elettriche

È stata collaudata questa mattina, per rifornire una Skoda Enayq IV e una Volvo XC40 Recharge completamente elettriche di proprietà della concessionaria Lineablù, la colonna di ricarica delle auto elettriche nell’area della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri di Ravenna. All’operazione erano presenti l’Assessore allo sviluppo economico e all’artigianato Massimo Cameliani, il proprietario della concessionaria Lineablù Enrico Benelli, il responsabile di Elfi (area Ravenna) Patrizio Tura, il presidente della Pescarini Sergio Frattini, i docenti e gli allievi coinvolti.

Installata dagli allievi dei corsi professionali gratuiti per Operatore degli Impianti Elettrici e solari fotovoltaici, la colonna dispone di una centralina con 7 Kwatt di potenza, è gestibile interamente tramite un’applicazione brevettata da Bticino ed è adatta per qualunque modello di auto elettrica.

Il presidente Frattini ha messo in evidenza la capacità della Scuola di essere sempre al passo con i tempi attraverso una didattica che si arricchisce delle nuove tecnologie per l’utilizzo delle energie rinnovabili. Una capacità che viene riconosciuta e premiata attraverso importanti opportunità di occupazione per gli allievi. Quest’anno, nonostante la pandemia, ben l’81,5 % ha trovato impiego nelle aziende del territorio. La Scuola ha creato in questi anni una rete che conta 400 aziende e rappresenta l’interlocutore principale sia per la didattica in stage che per l’occupazione futura dei ragazzi.

L’Assessore Cameliani ha espresso grande apprezzamento per i risultati della Pescarini poiché la preparazione degli allievi è talmente qualificata e all’avanguardia da consentire loro il rapido inserimento nel mondo del lavoro. Rivolgendosi ai ragazzi li ha esortati a sviluppare passione e fiducia nei riguardi delle materie che stanno studiando e nel loro futuro.

Al termine, sono intervenuti Enrico Benelli di Lineablù e Patrizio Tura di Elfi per sottolineare la qualità della formazione degli allievi che vengono ospitati nelle loro aziende per gli stage curricolari.

Il funzionamento delle colonne elettriche costituisce materia di studio del corso per Operatore degli Impianti Elettrici e per Operatore Meccatronico dell’Autoriparazione. Per ricevere informazioni sui corsi professionali gratuiti per ragazzi consultare la pagina https://www.scuolapescarini.it/courses/ragazzi/ oppure telefonare allo 0544-687311.