Faenza. Una nuova laureata in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali

Mercoledì 26 maggio 2021 si sono tenuti, in presenza, il colloquio e la proclamazione della nuova laureata in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza.

La laureata si chiama Noemi Giovannini, 22 anni, di Forlì, che ha presentato una tesi dal titolo “Interazione tra resine cianato estere e gomme siliconiche”, svolta in collaborazione con Blacks S.r.l. di Faenza.

Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questo lavoro di tesi, in particolare l’azienda che ha ospitato la laureanda per il tirocinio. Un ringraziamento particolare anche per essere riusciti a portare avanti il lavoro e le procedure burocratiche in questa difficile situazione che, nel suo perdurare, sta imponendo importanti sacrifici a tutti. Speriamo di poter incontrare presto, e soprattutto di persona, la neolaureata per una vera cerimonia di laurea, che si terrà non appena le condizioni sanitarie del Paese lo consentiranno, e le auguriamo tutto il meglio per la sua futura attività professionale o di studio ulteriore.