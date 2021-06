Faenza. Celebrazione 75esimo anniversario Festa della Repubblica con diretta Facebook

La Festa della Repubblica, la cui nascita è avvenuta il 2 giugno 1946, sarà celebrata a Faenza lunedì 31 maggio, per consentire la partecipazione degli studenti, con una cerimonia in programma presso l’Istituto comprensivo ‘Carchidio Strocchi’ in via Carchidio 5.

Il programma avrà inizio dalle 10, con l’accoglienza delle autorità e degli ospiti. Dopo gli onori alla bandiera della Repubblica, gli studenti canteranno l’inno nazionale di Mameli. Al termine i saluti da parte della dirigente, Maria Saragoni, e del sindaco Massimo Isola.

Seguiranno gli interventi: ‘Analizziamo l’emblema della Repubblica italiana’ (curato dai ragazzi della 2ͣ D); “Leggiamo la Costituzione” (classe 2ͣ A); “Conosciamo i presidenti della Repubblica italiana” (a cura degli alunni delle Strocchi che fanno parte della Consulta comunale dei ragazzi).

La chiusura delle celebrazioni sarà affidata al presidente del Consiglio comunale, Niccolò Bosì. Sarà possibile seguire la diretta dell’evento dalla pagina Facebook del Comune di Faenza. Le celebrazioni del 75° anniversario della fondazione della Repubblica italiana e dell’introduzione del suffragio universale, sono promosse dall’Amministrazione comunale faentina, in collaborazione con l’Istituto Carchidio-Strocchi e la Consulta delle ragazze e dei ragazzi.