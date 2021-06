Gli studenti del Matteotti di Alfonsine vincono al concorso “Lavori in corto” con “Il nostro fiume”

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo Matteotti di Alfonsine, sono risultati tra i vincitori del concorso per cortometraggi scolastici “Lavori in corto” organizzato dall’Istituto Dell’Aquila-Staffa (San Ferdinando di Puglia), con il supporto del Ministero per i Beni e le Attività culturali.

La partecipazione è stata piuttosto consistente: l’istituto si è affermato nella sezione Cinema e Territorio con il corto dal titolo “Il nostro fiume”.

“Ho avuto modo di visionarlo con attenzione- ha affermato il sindaco, Riccardo Graziani -: credo che i ragazzi con i loro insegnanti abbiano appieno colto i valori resistenziali presenti nel nostro territorio. In particolare ho apprezzato l’individuazione e la messa in evidenza di un legame, ancora molto saldo, tra quei valori e l’ Alfonsine di oggi, con il proprio Associazionismo e il Volontariato, i quali contribuiscono massimamente a dare continuità a quella Storia. Complimenti ai ragazzi, alle loro insegnanti e a quanti hanno preso parte al cortometraggio”.