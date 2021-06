Ravenna. Assemblea sindacale dei sindacali della scuola contro il decreto Sostegni bis

Nella giornata di mercoledì 9 giugno le organizzazioni sindacali di categoria scuola Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals della provincia di Ravenna hanno indetto una assemblea sindacale che si svolgerà in remoto, dalle 8 alle 10 e che abbraccerà virtualmente tutta la provincia.

“L’iniziativa è stata predisposta in un contesto nazionale, con assemblee e presidi per protestare contro il decreto Sostegni bis e chiederne la modifica in linea con il Patto per la scuola che riconosce l’impegno profuso da tutto il personale durante la pandemia – spiegano i sindacati -. Ora questo riconoscimento va concretizzato e tradotto in misure e interventi che assicurino stabilità e continuità al lavoro e il regolare avvio dell’anno scolastico il primo settembre”.

“Le richiesta alle forze politiche è di impegnarsi a cambiare il provvedimento durante l’iter di conversione in legge e a non fare scelte unilaterali. Inoltre, abbiamo chiesto di poter essere convocati dalle commissioni Bilancio e Istruzione di Camera e Senato in sede di audizione per poter rendere più dettagliati elementi di valutazione e di proposta” concludono Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals della provincia di Ravenna.