Giulia Pepa, studentessa di Ravenna, premiata al Festival dell’Economia edizione 2021

L’istituto Ginanni di Ravenna si è fatto onore al Festival dell’economia di Trento, conclusosi nello scorso fine settimana, con la premiazione della studentessa Giulia Pepa vincitrice dell’edizione 2021. Il Festival dell’Economia, dal titolo quest’anno “Il ritorno dello stato, imprese, comunità, istituzioni”, coinvolge dal 2013 centinaia di istituti superiori, licei ed istituti tecnici da tutta la penisola e vede la partecipazione di illustri personalità quali Tito Boeri (nella foto con Giulia Pepa), Carlo Cottarelli, Luciano Violante.

L’iniziativa, inserita dal Ministero dell’Istruzione nel programma per la valorizzazione delle eccellenze, rivolta agli studenti delle ultime due classi, ha visto protagonisti anche altri 6 ragazzi e ragazze della 5^ A/C afm che lavorando in squadra e supportati dai loro insegnanti, si sono quindi classificati tra i primi 100 in Italia.