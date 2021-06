Viaggio a Ravenna per gli studenti francesi vincitori del concorso “Dantedì” Paris

Il Comune di Ravenna annuncia l’arrivo in città, nel prossimo mese , di due gruppi di studenti francesi, del Lycée “Marguerite de Flandre” di Gondecourt, Académie de Lille, e del Collège “Les Hauts Grillets” di Saint-Germain-en-Laye, Académie de Versailles, vincitori per le categorie Lycée e Collège del Concorso “Dantedì” Paris. Il primo premio per ognuna delle due categorie consiste infatti in un viaggio a Ravenna dove, in collaborazione con il Comune, i ragazzi parteciperanno come lettori a “L’ora che volge il disio”, lettura perpetua della Divina Commedia davanti al sepolcro di Dante e ad altre iniziative previste per il Settecentenario dantesco.

Il si è riunita la Giuria del Concorso, presieduta dalla Console Generale d’Italia a Parigi, Irene Castagnoli, e composta dal Consigliere d’Ambasciata, Ugo Ciarlatani, l’Ispettrice Generale di Italiano del Ministère de l’Education Nationale francese, Antonella Durand, il Direttore Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Diego Marani, il Presidente Comitato di Parigi della Società Dante Alighieri, Ambasciatore Jean Musitelli. Il Concorso, promosso dal Consolato Generale di Parigi, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, e organizzato dal Comitato di Parigi della Società Dante Alighieri, ha registrato un’ampia e qualificata partecipazione da parte degli istituti scolastici della Circoscrizione Consolare. Sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando di Concorso, la Giuria ha deliberato di assegnare i seguenti premi:

Categoria Lycée

Primo Premio: video “Reportage”, Lycée “Marguerite de Flandre”, di Gondecourt, Académie de Lille, docente referente Roberta Iannucci.

Secondo Premio: audio “Una passeggiata tra le stelle con Dante”, Lycée “Léonard de Vinci”, di Tremblay-en-France, Académie de Créteil, docente referente Gabriella Asaro.

Terzo Premio: testo illustrato “Segui la tua stella”, Liceo Statale “Leonardo Da Vinci” di Parigi, docente referente Maria Marra.

Categoria Collège

Primo Premio: video “Al settimo cielo”, Collège “Les Hauts Grillets” di Saint-Germain-en-Laye, Académie de Versailles, docente referente Piera Sanna.

Secondo Premio: audio “Passatempo”, Collège Liceo internazionale di Saint-Germain-en-Laye, Académie de Versailles, docente referente Raffaella Marchese.

Terzo Premio: video “Lo bel pianeta che ad amar conforta”, Collège Liceo internazionale “Balzac” di Parigi, Académie de Paris, docente referente Lorenza Gelmi.

Categoria CM2

Premio unico: video “E uscimmo a riveder le stelle”, Scuola Primaria Liceo Internazionale di Saint-Germain-en-Laye, Académie de Versailles, docente referente Anna Pigorini.

Mentre il primo premio consiste nel viaggio a Ravenna, il premio unico, i secondi e terzi premi saranno costituiti da buoni acquisto in libri e materiali didattici multimediali.

La Giuria ha inoltre deliberato di assegnare una menzione speciale per la qualità dell’immagine al video “Le stelle che verranno” del Lycée “Victor Hugo” di Parigi, docente referente Alexandra Rainon-Martinez.

La premiazione del Concorso “Dantedì” si svolgerà il 25 alle ore 11 presso il Consolato Generale di Parigi.

La Giuria “ringrazia tutti i docenti e gli studenti che hanno partecipato al Concorso per l’impegno e l’entusiasmo profusi nella realizzazione degli elaborati, nonostante le obiettive difficoltà legate alla situazione pandemica”