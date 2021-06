Liceo Scientifico Oriani Ravenna. Borse di Studio anno scolastico 2020/21: premiati gli studenti più meritevoli dell’indirizzo Sportivo

Si conclude così un altro anno scolastico segnato dalle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria e, in un anno così difficile, è ancora più importante sostenere i ragazzi nello studio e nello sport. Il progetto Job Around The Sport, che da cinque anni affianca gli indirizzi sportivi del Liceo Scientifico e dell’ITC Ginanni portando un supporto concreto orientato alla conoscenza del mondo sportivo dal punto di vista pratico e professionale, ha consentito il conferimento delle Borse di Studio.

La ‘cerimonia’ di consegna si è svolta presso la sede del Liceo con la sola presenza degli alunni premiati, del Dirigente Scolastico Gianluca Dradi, dei Professori di Scienze Motorie Lorena Leoni e Filippo Dagoni e Silvana Oggioni a rappresentare lo staff che lavora al progetto.

Sono stati premiati per l’impegno e per i risultati ottenuti: Gambi Giorgia (classe 1°); Tarlazzi Riccardo (classe 2°); Calizzani Agnese (classe 3°); Catalani Aurora (classe 4°) e Guerrini Martina (classe 5°). Agli alunni premiati i complimenti dei presenti ai quali si sono aggiunti quelli dell’Assessore allo Sport Roberto Fagnani che ha fatto giungere il suo messaggio di congratulazioni.

Le borse di studio, dal valore di 100€, sono state offerte da Lab84. Il progetto, che gode del Patrocinio del Comune di Ravenna e del CONI Ravenna, è coordinato da Alma Sport Service in collaborazione con 16 Società Sportive ed è sostenuto da aziende del territorio: Lab84, Ferrari, Vittoria Assicurazioni di Claudio Baldini e Consar.