Emilia-Romagna: trasporto gratuito per i percorsi casa-scuola anche per gli studenti delle scuole superiori da settembre 2021

Inclusivo, sostenibile e sempre più gratuito. Sono i traguardi a cui punta la Regione per il trasporto pubblico locale dell’Emilia-Romagna, facendo un altro passo avanti importante in tal senso: dal prossimo settembre, infatti, le studentesse e gli studenti delle scuole superiori non pagheranno sui bus urbani ed extraurbani e i treni regionali, così come già avviene, dallo scorso anno, per tutti gli under 14. Accanto alla conferma per l’anno scolastico 2021-2022 dell’abbonamento gratuito ai ragazzi che frequentano le primarie e secondarie di primo grado, sempre residenti in regione, si aggiunge da settembre 2021 anche l’iniziativa di gratuità del trasporto pubblico per gli emiliano-romagnoli under 19 iscritti alla scuola secondaria di secondo grado.

Una misura che, se nella prima fase ha riguardato una platea di 147mila studenti under 14, si rivolgerà ora anche a circa 75mila ragazze e ragazzi delle scuole superiori, grazie alle risorse stanziate dal bilancio regionale che dai 4 milioni di euro dello scorso anno scolastico arrivano a 22 milioni di euro per il prossimo.

A partire da settembre quindi, e per tutto l’anno scolastico 2021-2022, potranno così che viaggiare senza dover pagare con gli autobus e i treni lungo i percorsi casa-scuola e nel tempo libero – per la tratta coperta dall’abbonamento – gli studenti residenti in Emilia-Romagna under 14, nati tra il 2008 e il 2015, e gli studenti e le studentesse iscritti alle scuole secondarie di secondo grado nati prima dell’anno 2008 macon un’attestazione Isee del nucleo familiare uguale o inferiore a 30mila euro. Il nuovo provvedimento è stato presentato oggi in video conferenza stampa dall’assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini.

“In un anno – afferma l’assessore regionale ai trasporti Andrea Corsini – arriviamo a centrare quasi in pieno un obiettivo che ci eravamo dati nell’arco del mandato, e quindi al 2025. Nel giugno 2020, infatti, come Giunta presentammo in Assemblea legislativa il programma dei cinque anni di legislatura, che comprende la gratuità del trasporto pubblico per i giovani fino a 19 anni per il tragitto casa-scuola. Le risorse straordinarie destinate alla gestione della crisi pandemica e dell’emergenza sanitaria, così come gli oltre 23 milioni di euro destinati al potenziamento dello stesso trasporto pubblico locale per garantire condizioni di sicurezza, avrebbero potuto spingerci a rinviare di un anno, invece abbiamo voluto subito dare un segnale concreto di aiuto alle famiglie, con un risparmio minimo annuo di 200 euro e fino a 600 euro, proprio in un periodo così difficile, e accelerare lungo la strada della mobilità sostenibile, estendendo la misura. In due aperture di anno scolastico racchiuse nell’arco di dodici mesi, arriviamo a garantire bus e treni gratuiti a 220mila studentesse e studenti dell’Emilia-Romagna: è un’operazione senza precedenti, che nel tempo che abbiamo davanti allargheremo ulteriormente, valutando di andare oltre il parametro dell’Isee, così come abbiamo scritto sempre nel programma di mandato. Vogliamo convincere i cittadini, a partire dai più giovani, a preferire il mezzo pubblico per gli spostamenti quotidiani, con indubbi benefici per l’ambiente e la qualità dell’aria, e lo faremo sempre di più”, chiude Corsini.

La gratuità degli abbonamenti è rivolta agli studenti nati prima del 31 dicembre 2007 compreso, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado statali, paritarie e agli istituti di formazione professionale per l’anno scolastico 2021-2022, residenti in Emilia-Romagna e con un’attestazione Isee minore o pari a 30mila euro del nucleo familiare. Agli studenti nati nel 2008 e iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado e ai nati prima del 2008 che frequentano la scuola secondaria di primo grado, non è richiesto il requisito di attestazione Isee minore o uguale a 30mila euro. I beneficiari hanno diritto all’abbonamento annuale personale integrato (solo bus, solo treno, combinazione bus extraurbano più treno) valido da settembre 2021 fino al 31 agosto 2022 e utilizzabile per il percorso casa-scuola, anche nel tempo libero, per la stessa combinazione di viaggio scelta per raggiungere il proprio istituito scolastico. Le domande per ottenere l’abbonamento potranno essere presentate online sull’apposito applicativo informatico predisposto dalla Regione, a partire dal mese di agosto. Una volta compilati correttamente tutti i campi previsti saranno rilasciati uno o più codici pin abbinati al codice fiscale dello studente, con il quale le società di trasporto pubblico della Regione Emilia-Romagna (Trenitalia-Tper Scarl, Tper, Start Romagna, Seta, Tep) emetteranno l’abbonamento, che potrà essere disponibile su card elettronica ‘Mi muovo’ o “Unica” oppure attraverso l’app gratuita Roger da scaricare sul cellulare.

COSA VIENE OFFERTO?

Lo studente ha diritto all’abbonamento annuale personale integrato, con validità a partire da settembre 2021. L’abbonamento permette, utilizzando autobus urbani, pullman e/o treni, di coprire l’intero percorso casa-scuola e di utilizzarlo anche nel tempo libero, per la stessa combinazione di viaggio. L’abbonamento potrà essere disponibile su card elettronica Mi Muovo oppure attraverso l’app gratuita Roger, da scaricare sul cellulare. Per i servizi ferroviari l’abbonamento sarà caricato solo su card UNICA.

COSA OCCORRE PER AVERE L’ABBONAMENTO GRATUITO?

Per poter usufruire della gratuità del trasporto pubblico gli studenti e le studentesse devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

residenza in Emilia-Romagna;

iscrizione per l’anno scolastico 2021-2022 ad un istituto di scuola superiore di II grado statale, scuola paritaria, compresi gli istituti di formazione professionale;

data di nascita antecedente al 31 dicembre 2007 compreso;

attestazione ISEE 2021 definitiva minore o uguale a 30.000 euro. Sono accettate anche attestazioni ISEE per minori e correnti 2021.

La Regione consiglia le famiglie di attivarsi tempestivamente per ottenere l’attestazione ISEE, poiché dalla data della richiesta decorrono diversi giorni prima di avere il numero di protocollo INPS necessario per compilare la domanda.

Prima di accedere alla richiesta è necessario assicurarsi di avere le seguenti informazioni e documenti:

credenziali di autenticazione SPID L2, CIE, Federa A+, CNS;

indirizzo e-mail per contatti e informazioni;

Codice fiscale e dati anagrafici dello studente/essa;

istituto e classe di iscrizione per l’anno scolastico 2021-2022;

attestazione ISEE 2021 definitiva minore o uguale a € 30.000. Nella compilazione della domanda è richiesto il solo numero di protocollo rilasciato dall’INPS dell’attestazione definitiva ISEE 2021 (es. di formato: INPS-ISEE-2021-XXXXXXXXX-00) da non confondere con il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2021-N0000000), rilasciato dal CAF;

reperire informazioni nei siti delle Aziende di trasporto pubblico della regione Emilia-Romagna: Trenitalia Tper Scarl, Tper Spa, Start Romagna Spa, Seta Spa, Tep SPA, per individuare la migliore soluzione di viaggio per il percorso casa-scuola.

COME SI ACCEDE ALLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE?

La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente on-line, a norma del DPR 445/00 e nel rispetto delle indicazioni previste, utilizzando l’applicativo informatico che sarà reso disponibile nel portale tematico regionale all’indirizzo internet: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis indicativamente dal mese di agosto 2021.

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata con SPID L2, CIE, Federa A+, CNS se lo studente beneficiario è: minorenne: da uno dei genitori, o da chi esercita la responsabilità parentale del minore che utilizzeranno le proprie credenziali; maggiorenne: direttamente dallo studente con le proprie credenziali.

INFO

Nel portale regionale all’ indirizzo: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis saranno disponibili le informazioni necessarie all’accesso del beneficio, insieme alle FAQ per i chiarimenti utili alla compilazione. Per qualsiasi contatto e comunicazione con la struttura regionale sarà disponibile un indirizzo mail dedicato e il numero verde Mi Muovo 800-388988. Ulteriori informazioni saranno reperibili nei siti delle singole società di trasporto TRENITALIATPER Scarl, TPER Spa, TEP Spa, SETA Spa, START Romagna Spa, con pagine dedicate all’iniziativa.