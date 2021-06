I ragazzi di UPpunto a colloquio con Marta e Alessandro: l’esperienza della Scuola Bottega raccontata dai ragazzi

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

“Mettersi in gioco e lavorare con le proprie abilità”, l’esperienza della Scuola Bottega raccontata dai ragazzi

Solo pochi giorni fa è stato inaugurato uno splendido murale dinanzi all’edificio del Cmp, frutto di un progetto partito proprio da una Scuola Bottega. Noi abbiamo approfittato dell’occasione per tornare a parlare di questo innovativo e funzionale metodo d’apprendimento attraverso le parole di chi lo sperimenta come protagonista. Nello specifico abbiamo ascoltato Marta e Alessandro, due studenti ravennati che, usufruendo delle opportunità della Scuola Bottega, ci hanno illustrato come funzionano quelle di cui fanno parte e quali benefici hanno portato ai ragazzi.

Che scuola frequentate?

Marta: “Frequento il Liceo artistico a Ravenna.”

Alessandro: “Ho appena dato l’esame di terza media alla scuola di Castel San Pietro e il prossimo anno frequenterò l’Istituto tecnico di finanza e marketing di San Lazzaro.”

Cosa vuol dire partecipare ad una Scuola Bottega?

Marta: “Per me lavorare in una scuola bottega vuol dire lavorare in gruppo e mettersi alla prova testando le proprie abilità.”

Alessandro: “Anche per me ha significato mettermi in gioco nel gruppo per scoprire e far emergere le mie potenzialità.”

Come nasce l’idea di partecipare ad una Scuola Bottega?

Marta: “È già il secondo anno che partecipo ai progetti e l’idea è nata con la proposta da parte di una mia professoressa.”

Alessandro: “Inizialmente ho scelto di partecipare al progetto perché mi avrebbe fatto saltare qualche ora di scuola anche se con il passare del tempo si è rivelata una proposta estremamente interessante che mi ha appassionato moltissimo.”

In che cosa consiste la Scuola Bottega di cui fate parte?

Marta: “La mia esperienza nasce con un vero e proprio lavoro in bottega durante il quale sono sempre stata affiancata da specialisti, l’obiettivo principale del progetto è stato la realizzazione di un libro illustrato a partire da alcune letture che ci sono state sottoposte.”

Alessandro: “Il progetto a cui ho partecipato nasce invece dalla domanda: ”Cosa possiamo migliorare nella nostra scuola?” alla quale abbiamo risposto proponendo, attraverso una presentazione che alla fine dell’anno abbiamo esposto ai nostri insegnanti, ovvero la realizzazione di un’aula gaming all’interno dell’istituto. È certamente un obiettivo molto ambizioso sia per la difficoltà della sua realizzazione sia per i costi esponenziali che comporta, ma se fatto con impegno e con l’aiuto di persone competenti, non è di certo impossibile.”

Come è stato per voi affrontare questa prima esperienza lavorativa?

Marta: “Per quanto mi riguarda è stata un’esperienza stressante ma allo stesso tempo davvero bella che mi ha permesso di approfondire materie che studio e che mi appassionano.”

Alessandro: “È stato molto divertente e, nonostante il carico di lavoro non fosse indifferente, lavorare in gruppo ed essere affiancati da professionisti ha reso il tutto molto piacevole.”

Come vi siete sentiti quando avete visto il progetto concluso?

Marta: “È stata senza dubbio una grandissima soddisfazione e vedere il libro impaginato mi ha lasciato letteralmente senza parole.”

Alessandro: “Mi sono sentito molto soddisfatto nel vedere concluso, dopo diversi mesi di lavoro, un progetto che all’inizio ci sembrava impossibile da realizzare.”

Cosa avete imparato dall’esperienza della Scuola Bottega che la scuola non vi avrebbe dato?

Marta: “Primo fra tutti il lavoro di squadra che soprattutto quest’anno è stato fondamentale per poter concludere il progetto.”

Alessandro: “Più che imparato qualcosa di nuovo, credo che la Scuola Bottega mi abbia portato ad indagare su me stesso facendo emergere qualità che non sapevo di possedere come quella di esporre un progetto dopo un lungo periodo di preparazione.”

Avete intenzione di partecipare ad altre Scuole Bottega in futuro?

Marta: “Mi piacerebbe moltissimo anche se non ne sono sicura al 100% a causa della maturità che dovrò conseguire il prossimo anno.”

Alessandro: “Certamente! anzi, mi piacerebbe proporre la stessa esperienza nella mia futura scuola.”

