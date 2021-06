Il Persolino Strocchi di Faenza sul podio di SCOOP-Cooperando si impara

Si è svolta presso l’Istituto Persolino Strocchi di Faenza, sullo sfondo del giardino verticale recentemente applaudito, la premiazione degli studenti della classe 4B del corso di design della comunicazione visiva e pubblicitaria, vincitori del terzo posto di SCOOP-Cooperando si impara. Il progetto di educazione cooperativa è stato promosso anche quest’anno da Confocooperative Romagna, in collaborazione con Irecoop Emilia Romagna, la cooperativa LibrAzione e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e di Confcooperative Emilia Romagna.

Terzo classificato è il progetto denominato “Fearless” che si è distinto per l’idea imprenditoriale giovane, innovativa, altamente comunicativa. La classe 4B ha lavorato divisa per gruppi, e ha partecipato al progetto di simulazione d’impresa con la costituzione di più imprese cooperative, grazie a ottime e innovative business idea, tutte rispondenti a bisogni del territorio. “Fearless” ha posto al centro valori quali la sostenibilità, l’ambiente, la privacy, i bisogni dei più poveri.

Il gruppo di alunni vincitori, composto da Mazzotti Kevin, Liverani Francesca, Bosi Mattia, Corradossi Mattia, Hali Khawla, è stato premiato da Giovanna Brondino, formatrice di Coop Librazione e da Simone Righi, funzionario di Confcooperative, alla presenza del Dirigente Scolastico Daniele Gringeri e della prof.ssa Sonia Liverani, docente di Economia.

In premio agli alunni un paio di cuffie wireless e alla scuola un assegno di 300 euro che sarà speso per migliorare gli strumenti didattici di apprendimento, a disposizione di tutti gli studenti dell’Istituto.

Giovanna Brondino e Simone Righi, conferitori dei premi, si sono congratulati con il Dirigente Scolastico Gringeri e con la prof.ssa Liverani per l’impegno didattico ed educativo speso a favore degli studenti e hanno espresso piena soddisfazione nei confronti degli alunni vincitori, valorizzando la loro capacità di lavorare in gruppo, fronteggiando nel compito di realtà la reale situazione aziendale, ricca di sfaccettature complesse, impreviste e avvincenti, non sempre facili da affrontare. Meriti, questi, che hanno portato gli studenti dell’Istituto Persolino Strocchi ad emergere ai primi posti fra le centinaia di studenti dell’area scolastica romagnola.