Risorge l’orto didattico della scuola dell’infanzia Buon Pastore di Ravenna

Anche in tempo di Covid si può e sono nati anche i “fiori”. L’orto Insieme, da anni abbandonato, sta rinascendo nel Borgo San Biagio a Ravenna, precisamente in via Canalazzo. L’orto era chiuso da anni e la natura aveva preso il sopravvento, ma, grazie al prezioso aiuto di Omero Canali e Giorgio Pellicciari dell’Associazione Solaris, il processo si è invertito e spuntano fiori ed erbe aromatiche per la gioia dei bambini e delle bambine della scuola statale dell’infanzia “Buon Pastore” di via Canalazzo.

Ora anche le maestre, i papà ed i vicini collaborano per completare l’opera che richiede ancora tanto lavoro. Quest’estate dal 12 al 16 luglio, daranno un ulteriore aiuto i giovani dei “Lavori in Comune”, categoria rimbocchiamoci le maniche, progetto del quale ha la maternità l’Assessora Valentina Morigi e che oggi prosegue grazie all’Assessore Gianandrea Baroncini, che contribuiranno a definire gli spazi di semina e non solo.

Paola Missiroli sarà toutor del progetto che prevede l’incontro con lo scrittore di Malerbario Primo Fornaciari per martedì 13 e con il Tenente Colonello Giovanni Nobili dei Carabinieri della Biodiversità per giovedì 15 che racconterà “Il magnifico viaggio delle piante”.

…”Vi racconteremo gli sviluppi del neonato progetto che proseguiremo a curare come curiamo i nostri bimbi e come curò la sua rosa il Piccolo Principe” … promettono le insegnanti guidate dalla Dirigente Scolastica Maria Guiati dell’Istituto San Pier Damiano di Ravenna.