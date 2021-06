Aperte le iscrizioni per la summer school Erba e Terra a Bagnacavallo

Sono aperte le iscrizioni per Erba e Terra, una summer school dedicata alle antiche arti sull’uso dell’erba e della terra organizzata dal 16 al 19 luglio dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri insieme all’associazione Dimora Energia di Rimini.

Sarà una preziosa occasione per riscoprire manualità e tecniche del passato, in uno scambio solidale tra generazioni per non disperdere la sapienza e promuovere l’economia sostenibile.

La summer school si svolgerà in parte presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo e in parte presso il Podere Dimora Energia Lab a Vergiano di Rimini. Saranno quattro giornate contraddistinte da laboratori monotematici dedicati a terra cruda, terracotta, canna palustre, giunco lacustre e tifa, che si svolgeranno nel rispetto dei protocolli antiCovid-19.

Il costo di partecipazione è di 220 euro comprensivo di laboratori e pranzi (numero max 10 persone). Il programma dettagliato si può consultare sul sito www.erbepalustri.it.

Informazioni: ass. Dimora Energia: 338 8307779, dimoraenergialab@gmail.com.

Prenotazioni: ass. Civiltà Erbe Palustri 0545 47122, erbepalustri.associazione@gmail.com.