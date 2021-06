Massa Lombarda: premiati gli alunni meritevoli dell’istituto comprensivo Francesco d’Este

Anche quest’anno, nonostante le difficoltà legate al Covid che ha vissuto tutta la scuola, l’Istituto Comprensivo “Francesco D’Este” di Massa Lombarda ha dedicato un momento alla consegna dei riconoscimenti alle alunne e gli alunni più meritevoli. Le premiazioni si sono svolte nel pomeriggio di venerdì 25 giugno, insieme al personale docente e alle famiglie di alunne e alunni coinvolti e alla presenza del sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi e della vicesindaco Carolina Ghiselli.

“Ci tengo a esprimere – ha dichiarato Daniele Bassi in occasione della premiazione – un sincero ringraziamento da parte mia e dell’Amministrazione che rappresento per il lavoro che la scuola e tutto il personale – il Consiglio d’Istituto rappresentato dal presidente Mattia Maiardi e i genitori – hanno svolto durante questo difficile anno. Pensiamo che questa iniziativa possa essere da stimolo per tutti noi; l’esempio dell’impegno che queste ragazze e questi ragazzi hanno messo in questi mesi può rappresentare un esempio virtuoso per tenere legata la comunità”.

Sono stati premiati tre alunni per ogni quinta delle scuole elementari e tre alunni per ogni terza della scuola media. Anche quest’anno le associazioni e alcune aziende hanno fatto sentire forte il loro sostegno a questa lodevole iniziativa. Nonostante il periodo di forte difficoltà, alle alunne e agli alunni premiati sono infatti stati offerti, in totale, ben 2.600 euro in buoni acquisto per materiale scolastico ed informatico. Pro Loco, “Festa de Pargher”, Falegnameria Sasdelli, B&B Lamiere: queste le associazioni e le aziende massesi che hanno contribuito all’iniziativa. In particolare, l’Associazione Pro Loco, presente alla cerimonia con il presidente Antonio Falzoni, ha voluto nuovamente riconfermare la propria presenza a questo importante momento anche se negli ultimi mesi non ha potuto svolgere iniziative a causa dell’emergenza sanitaria. “Nonostante il periodo difficile, è forte la nostra volontà di continuare in questa tradizione e premiare le ragazze e i ragazzi più meritevoli perché come Associazione Pro Loco riteniamo che l’investimento sulla scuola e sui ragazzi sia il miglior investimento che si possa fare”, ha spiegato il presidente Falzoni.

Inoltre, sono stati consegnati anche premi speciali all’alunna con la media migliore della scuola secondaria di primo grado e ai vincitori del concorso sul nuovo logo dell’Istituto Comprensivo.

Soddisfatta la dirigente scolastica professoressa Giovanna Castaldi, che, insieme ad una rappresentativa di insegnanti e professori ha coordinato la cerimonia di premiazione. “Si tratta – ha commentato – di un importante riconoscimento per gli ottimi risultati conseguiti dalle alunne e dagli alunni delle classi quinte della primaria e delle classi terze della scuola secondaria. Questo lungo pomeriggio di gioia è un investimento per il nostro futuro, il futuro buono”.