Scuola ferma al palo: a settembre si torna con mascherine e distanziamento, lo dice il CTS

La scuola a settembre 2021 ripartirà con l’obbligo delle mascherine e il distanziamento, così come nell’anno scolastico 2020-2021, appena concluso. Questa la risposta che il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ha inoltrato alla politica. Vista l’incertezza del quadro epidemiologico, con la pervasiva diffusione della variante Delta, il CTS ha inoltre suggerito di individuare fin da ora le misure di massima da applicare per gli istituti a seconda che si verranno a trovare in zona bianca, gialla, arancione o rossa.

Nonostante l’emergenza pandemica vada avanti da febbraio 2020 e abbia già travolto due anni scolastici, il mondo della scuola sembra fermo al palo e il rischio del ritorno della didattica a distanza o digitale integrata, come successivamente nominata, resta alto.

Fonti ufficiali riportano che la campagna vaccinale rivolta al personale scolastico è per ora arrivata a coprire il 73% del totale degli interessati, ma sul fronte studenti non è ancora chiaro quanti potranno essere stati immunizzati a settembre e ciò fa temere per il rischio di nuovi focolai nelle classi.

Resta inoltre aperto il capitolo dei trasporti scolastici, da sempre tacciati di essere uno dei principali luoghi di diffusione del contagio.