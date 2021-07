A Ravenna una delegazione del Ministero albanese dell’Istruzione e dello Sport per il progetto Erasmus Plus REACH

Una delegazione del Ministero dell’Istruzione e dello Sport albanese ha preso parte ieri e oggi – 12 e 13 luglio – a una visita delle strutture universitarie e di ricerca ravennati deputate alla formazione in ambito di conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali. La visita rientra nel progetto REACH, finanziato dall’Unione Europea nel programma Erasmus Plus, che vede il Dipartimento di Beni Culturali e la Fondazione Flaminia-Centro per l’innovazione, partner del progetto insieme all’Università di Urbino Carlo Bo e alla Scuola Superiore di Conservazione e Restauro di Galicia (Spagna). L’Albania partecipa al progetto con il Ministero dell’Istruzione e dello Sport quale partner strutturale, cui si affiancano quattro Istituti di Ricerca e Università (Università delle Arti di Tirana – coordinatore del progetto, Università Politecnica di Tirana, Università di Scutari, Accademia di Studi Albanologici). Obiettivo generale del progetto è implementare le capacità di ricerca delle università albanesi in materia di tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale.

La delegazione albanese ieri ha visitato il Dipartimento di Beni Culturali, per conoscerne l’offerta didattica e i Laboratori di ricerca. Ai rappresentanti delle istituzioni albanesi sono state inoltre illustrate le caratteristiche dei principali corsi di laurea dedicati alla tutela, conservazione e restauro dei beni culturali. Le attività hanno mostrato come, all’interno del Dipartimento, ambiti umanistici e tecnico-scientifico si interfaccino nello studio del patrimonio culturale.

Oggi la visita è proseguita ai laboratori e cantieri della laurea a ciclo unico in Conservazione e Restauro, per mostrare da vicino cosa significhi intervenire sul patrimonio culturale in termini di conservazione e restauro.