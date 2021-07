Faenza. Il Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali consegna al territorio 3 nuovi laureati

Oggi, Mercoledì 14 luglio si sono tenuti, due in presenza e uno in remoto, i colloqui e le proclamazioni dei nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza.

I tre nuovi laureati sono: Lucia Briccolani, 22 anni, di Meldola, che ha presentato una tesi dal titolo “Caratterizzazione chimico-fisica e colloidale di microplastiche in matrici ambientali”, svolta in collaborazione con CNR-ISTEC di Faenza, Francesco Ferraro, 22 anni, di Russi, con la tesi “Confronto di schiume a base di PMI per applicazioni in strutture sandwich”, in collaborazione con BLACK S.r.l. di Faenza, e Alessia Tonelli, 22 anni, di Rimini, con la tesi “Attività di monitoraggio ambientale delle matrici suolo e acqua e gestione del campione in laboratorio”, in collaborazione con L.A.V. S.r.l. di Rimini.

Per la prima volta dopo quasi due anni, le proclamazioni hanno potuto svolgersi in presenza di familiari e amici, seppur in numero molto ridotto: questo è sicuramente un segnale importante di lento ritorno alla normalità dopo la pandemia e speranza di poter svolgere molto presto una vera e festosa cerimonia con tutti i laureati che, negli ultimi mesi, non hanno potuto beneficiare di questo momento di gioia e soddisfazione.

Lo staff di Faenza ringrazia “tutti i soggetti coinvolti in questi lavori di tesi, in particolare le aziende e gli enti che hanno ospitato i laureandi per i loro tirocini. Un ringraziamento particolare soprattutto per essere riusciti a portare avanti il lavoro e le procedure burocratiche in questa difficile situazione che ha imposto rilevanti sacrifici a tutti. Ai neolaureati il nostro migliore augurio per la loro futura attività professionale o di studio ulteriore”.