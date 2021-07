Gianluca Dradi lascia il Liceo Scientifico di Ravenna per l’Artistico. Inascoltata la petizione per farlo restare ancora un anno

Il Preside del Liceo Scientifico di Ravenna Gianluca Dradi lascia la guida del suo istituto per passare al Liceo Artistico sempre di Ravenna. Dradi lascia dopo 9 anni di direzione e molti consensi conquistati. Al punto che per farlo rimanere ancora un anno era stata lanciata anche una raccolta firme di docenti e rappresentanti di istituto. Niente, la burocrazia non ha voluto sentire ragioni. Dradi al quotidiano Corriere Romagna ha spiegato che “si tratta di un trasferimento disposto dall’Ufficio scolastico regionale” secondo un principio di rotazione periodica degli incarichi dirigenziali “come forma di prevenzione della corruzione.” Dradi si è detto “dispiaciuto di dover porre termine a una felice esperienza lavorativa e umana” ma pronto ad affrontare la nuova pagina che si apre nella sua vita professionale.