“Educare al rispetto per non dimenticare Elisa Bravi”: Ginanni e Linea Rosa Ravenna insegnano agli studenti a prevenire la violenza di genere

“Educare al rispetto per non dimenticare Elisa Bravi” è il progetto messo in campo dal Ginanni di Ravenna per il piano scuola estate 2021, ma non solo. Il corso, destinato alle classi 4° dell’ ITC ha visto coinvolti giovedì 15 dalle ore 9, nella piacevole cornice del giardino interno della scuola, i professori D’amelio, Falcioni, Tedesco e Giamba e una ventina tra ragazze e ragazzi che, guidati dalla Dott.ssa Alessandra Bagnara dell’associazione Linea Rosa, hanno dato il via ad un percorso che proseguirà nel corso del prossimo anno scolastico fin dai primi giorni di lezione.

L’incontro-laboratorio improntato al recupero della socialità, all’educazione al rispetto di genere e al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere, è nato dall’episodio di cronaca che ha avuto come vittima Elisa Bravi, ex studentessa del Ginanni, uccisa a 31 anni, e proseguirà ora con la produzione di una frase che verrà incisa su una targa commemorativa affissa sul muro della scuola insieme alla mattonella “Ravenna città amica delle donne”, nel prossimo mese .