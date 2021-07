“Summer college”. Un corso di mosaico per bambini e ragazzi curato da Sandra Miteva a Ravenna

All’interno del Summer College organizzato dalla scuola privata “Accademia degli Studi di Ravenna” – ogni settimana dal lunedì al venerdì, fino al 6 settembre – i ragazzi partecipanti, dell’età compresa fra le scuole elementari e le medie, oltre ad essere seguiti da insegnanti ed educatori specializzati per specifiche attività didattiche (eventuali corsi di recupero di italiano, inglese, matematica e grammatica), e su lezioni sull’apprendimento del metodo di studio, hanno anche l’opportunità di apprendere i primi rudimenti sull’attività artistica più tradizionale di Ravenna: il mosaico.

Il tutto grazie alle lezioni svolte ogni settimana dalla mosaicista Sandra Miteva: che insegna ai giovani allievi anche come realizzare piccoli gioielli in mosaico, per loro o per le mamme. La collaborazione con Sandra continuerà anche all’interno delle scuole parentali bilingue per l’anno scolastico 2021-22, in avvio a metà settembre all’Accademia, sia per le elementari che per le medie.

Il Summer College si tiene ogni settimana dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. E’ possibile anche fermarsi durante la pausa pranzo con il pranzo al sacco, nonché iscrivere i ragazzi anche per singole settimane.

Per informazioni e iscrizioni: 348 9123524.