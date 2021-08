Green pass obbligatorio per personale scolastico. Flc Cgil Ravenna: “Annuncio inaccettabile. Atteggiamento sanzionatorio e punitivo del Governo”

Due anni scolastici sono trascorsi in pandemia, ma per il mondo della scuola sembra ancora di trovarsi quasi all’anno zero. Dalle chiusure si è passati a mascherine, distanziamento e DaD, ma gli annosi problemi di organico insufficiente e classi troppo numerose restano irrisolti.

Ora è piombata sul mondo della scuola l’ultima novità, quella del green pass obbligatorio per il personale scolastico: “un annuncio che, fatto in questa maniera è inaccettabile e improponibile”, dichiarano da Flc Cgil.

“È da tempo che si parla di ripartenza in presenza e in sicurezza della scuola, ma l’imposizione del green pass obbligatorio non è certa l’unica soluzione”, spiega Francesca Lo Iacono.

“La cosa più grave – aggiunge – è che i sindacati non siano stati coinvolti in decisioni che riguardano la vita dei lavoratori. Il fatto che prima della decisione del governo non ci sia stato un coinvolgimento del sindacato per ciò che riguarda proprio il lavoro è qualcosa di molto grave”.

Le richieste dei sindacati, per una scuola sicura e in presenza, oltre che sostanzialmente migliore anche dopo l’uscita della pandemia, da tempo vanno in tutt’altra direzione: le criticità segnalate, con maggiore pressione negli ultimi due anni, vanno dal sovraffollamento delle classi, agli organici, docenti e non, insufficienti e precarizzati, per altro incapaci di affrontare gli sdoppiamenti delle classi necessari per garantire il distanziamento richiesto dalla pandemia.

Fino ad arrivare alla questione dei trasporti scolastici, che il decreto sul green pass non affronta minimamente (è escluso dall’obbligo di green pass l’acceso ai mezzi locali di trasporto urbano, n.d.r.).

“Ci sono tutta una serie di problematiche totalmente irrisolte e se si pensa che l’obbligo di green pass per i lavoratori della scuola sia l’unica soluzione per ripartire in presenza e in sicurezza, ci si sta sbagliando di grosso”, afferma Lo Iacono, che aggiunge: “Da tempo chiediamo dati, monitoraggi, attivazioni di tracciamento, chiarezza sul rinnovo del protocollo di sicurezza, ancora da definire e firmare. Ad oggi il governo non ha dato risposte e soluzioni. Sono voci rimaste inascoltate”.

Secondo la Flc Cgil, l’introduzione del green pass altro non fa che scaricare su scuola e lavoratori le responsabilità del Governo, oltre a contenere un aspetto definito “sanzionatorio e punitivo” giudicato inaccettabile.

Tra l’altro, il personale scolastico ha aderito in modo massiccio alla campagna vaccinale: i numeri scorporati per provincia non sono disponibili, ma a livello nazionale si parla di 85-90% di personale scolastico che ha ricevuto almeno una dose.

La prima richiesta al Governo è quella di rivedere l’obbligo di green pass a scuola, ma sono necessarie anche delucidazioni sull’applicazione della normativa. Se restasse l’obbligo, chi dovrebbe pagare i tamponi per gli insegnanti che non potessero o volessero vaccinarsi? Lo Stato? Il singolo? “Il personale docente e non, che decidesse di non aderire alla campagna vaccinale subirebbe una serie di vessazioni, anche economiche, che riteniamo totalmente ingiuste”, spiega Lo Iacono.

Inoltre, chi dovrebbe vigilare sull’applicazione della normativa? Il Ministero? Gli Uffici scolastici? I dirigenti? Anche questi restano per ora punti interrogativi, che le parti sociali hanno tutta l’intenzione di chiarire, con la richiesta di un incontro urgente con il Governo.

“È gravissimo che i sindacati non siano stati coinvolti su decisioni che attengono alla vita lavorativa del personale scolastico. Il punto poi, non è solo partire in sicurezza e presenza, ma garantire che la scuola non chiuda durante l’anno”, chiude Lo Iacono.