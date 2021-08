Sindacati infuriati per l’obbligo di green pass a scuola. Fabio Tommasoni della Uil: “Non si vogliono risolvere i problemi veri”

Dello stesso parere della Flc Cgil, da noi intervistata a proposito dell’obbligo di Green pass a scuola per il personale, è anche il segretario generale della Uil Scuola Ravenna, Fabio Tommasoni.

“Perché non si vogliono risolvere i veri problemi della scuola?”, si chiede l’esponente sindacale, che considera le disposizioni del decreto governativo come “inaccettabili e improponibili”.

“Si continua a vessare e bastonare i dipendenti della scuola con disposizioni addirittura al limite della minaccia – commenta Tommasoni -, tipiche più di regimi dittatoriali e del sistema del terrore più che di una democrazia raffinata, moderna e matura come quella italiana. Si continua e ci si ostina, da parte della politica, a legiferare senza alcun confronto con le parti sociali, con i sindacati”.

“Il governo e il ministero dimostrano per l’ennesima volta la volontà, o molto più probabilmente l’incapacità a risolvere i reali problemi della scuola statale italiana, si ha la netta impressiona che la politica, con tali misure aspre e punitive, voglia nascondere la propria inefficienza”, attacca il sindacalista.

Comune alla Cgil, l’analisi delle priorità per il mondo della scuola: “Come evidenziato qualche settimana fa, occorrerebbero veri investimenti nella scuola, nel settore che cresce e forma le future generazioni del paese, invece nulla. Bisognerebbe assumere personale docente ed Ata precario da anni garantendo l’eliminazione delle classi sovraffollate; si dovrebbero ristrutturare e rendere sicure le scuole; sarebbe fondamentale investire nei trasporti potenziando i servizi che consentirebbero di spostarsi in sicurezza. Invece sta arrivando settembre e anche le scuole della nostra provincia saranno piene di supplenti, con classi piccole e sovraffollate ed i mezzi di trasporto pubblici pieni all’inverosimile; alla faccia della sicurezza e del Green Pass, che fra l’altro non è richiesto nel trasporto locale”.

“L’unica soluzione che la politica ha trovato, nel nulla assoluto di fatto, è prevedere sanzioni per chi lavora come se fosse l’unica causa di potenziale contagio. Perché allora non richiedere il Green Pass anche agli studenti? Si preferisce, invece, banalmente, individuare nel 10/15% del personale che non ha il green pass tutte le criticità della scuola – prosegue Tommasoni -. La vaccinazione è certamente fondamentale in ogni settore lavorativo, nella scuola in particolare, ma ricorrere ad imposizioni coercitive e che minano i diritti acquisiti di chi lavora senza il minimo confronto è offensivo della libertà delle persone”.

“La sensazione è che si voglia risolvere un problema complesso nascondendo le proprie responsabilità e proponendo soluzioni banali, populiste e di una inaccettabile semplificazione, intrise da una deriva autoritaria e punitiva; non è con il terrore o con le punizioni che si educa, e questo dovrebbero saperlo bene al ministero dell’Istruzione – conclude il sindacalista -. La Uil Scuola Ravenna auspica un reale confronto fra le parti sul tema, che consenta un sereno inizio di anno scolastico, onde evitare che all’interno di ogni singola scuola si crei un clima di tensione con i dirigenti a fare da sceriffi e controllori di situazioni che nulla hanno a che vedere con la reale sicurezza all’interno delle scuole”.