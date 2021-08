Marina Romea. Concluso il seminario sul linguaggio artistico del mosaico con la partecipazione dell’Istituto polacco Szkota Podstawowa

Si è concluso il 6°seminario sul linguaggio artistico del mosaico, che ha visto la

partecipazione della dott.ssa Marta Blauth, dirigente scolastico dell’Istituto polacco Szkota

Podstawowa – im.Wspolnej Europy w Zalesiu Gornym, le sue collaboratrici dott.sse Natalia

Szymaszek e Monika Sochacka-Kukielka. Il percorso formativo, realizzato a Marina Romea

presso la S.I.S.A.M. – Scuola Internazionale Studi d’Arte del Mosaico e dell’Affresco, rientra

in un progetto europeo Erasmus+ Azione KA1, mobilità dello staff (dirigenti e collaboratori)

presentato dalla Scuola polacca e finanziato dall’Unione Europea.

Il seminario di formazione ha perseguito i seguenti obiettivi:

– conoscere e migliorare le tecniche utilizzate nel processo didattico della scuola

dellìobbligo;

– far conoscere alle docenti le fasi principali del linguaggio artistico del mosaico allo

scopo di fornire tutti gli strumenti tecnici ed artistici necessari per potere continuare da soli

la pratica del mosaico con i loro studenti;

– scoprire una nuova metodologia fare arte con il mosaico partendo dalla storia e dagli

sviluppi nel corso dei secoli;

– approfondire la lingua italiana al fine di permettere scambi di esperienze con ”i

colleghi docenti”;

– conoscere la cultura’ italiana nel contesto dello sviluppo della cultura europea e

polacca;

– allargare la coscenze e le competenze artistiche,

Nel corso del seminario, della durata di una settimana n. 25 ore , oltre alle lezioni teoriche e

pratiche sul mosaico tradizionale hanno visitato e tutte le basiliche musive ravennati e i

battisteri;

A conclusione del progetto, molto positivo è stato il giudizio delle docenti partecipanti nei

confronti del programma e delle metodologie didattiche proposta della S.I.S.A.M.,

continuando a collaborare anche in futuro con attività didattiche teoriche e laboratoriali

sul linguaggio storico e artistico del mosaico, con gli studenti in collegamento remoto

come previsto dal progetto.

Le lezioni teoriche e pratiche sono state condotte dai professori: Valentino Montanari,

Deborah Gaetta.