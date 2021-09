Conservatorio Ravenna: prorogata la scadenza per partecipare al Premio Angelo Mariani

E’ stata prorogata al 17 settembre la scadenza per presentare domanda di partecipazione al Premio Angelo Mariani.

Il premio, promosso dall’ISSM “G. Verdi” di Ravenna, celebra il bicentenario della nascita di Angelo Mariani, direttore d’orchestra e illustre allievo dell’allora Accademia Filarmonica di Ravenna.

Il concorso è aperto a tutti giovani direttrici e direttori d’orchestra con limite d’età non superiore ai 30 anni alla data della scadenza delle iscrizioni. La domanda di partecipazione e i documenti allegati dovranno essere inviati entro il giorno venerdì .

La selezione iniziale per l’individuazione di tre finalisti avverrà sulla base di una documentazione video comprendente integrali o parziali di prove di concertazione o direzione di prove o concerti, da inviare al momento della domanda di ammissione. La giuria sarà composta da Carla Delfrate, direttore d’orchestra e segretario artistico della Fondazione Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, Federico Ferri, direttore d’orchestra, Antonio Greco, direttore di coro e d’orchestra e Romano Valentini, Direttore artistico dell’Associazione “Angelo Mariani”.

Le prove finali si terranno nei giorni 8 e e consisteranno nella concertazione e direzione di due tempi delle sinfonie n.1 Re maggiore D 82 di Franz Schubert e n. 1 in Do minore op.11 di Felix Mendelssohn-Bartholdy. I vincitori dirigeranno il concerto finale previsto per la sera del al teatro Dante Alighieri di Ravenna.

Il bando integrale e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito dell’ISSM Verdi www.verdiravenna.it