Ravenna, termina la seconda edizione di Masterclass dedicata al piano forte e al flauto

Si è conclusa nella giornata di ieri, giovedì 9 settembre, la seconda edizione del Corso di alto perfezionamento musicale per giovani allievi di flauto e pianoforte: due Masterclass che si sono svolte nella Sala don Minzoni del Seminario Arcivescovile di Ravenna con docenti di alto valore artistico e didattico come Filippo Mazzoli e Giuseppe Albanese.

Nelle giornate di studio e di intenso lavoro, avviate lo scorso 31 agosto, i giovani musicisti, provenienti da varie parti d’Italia, si sono alternati nelle lezioni di flauto col Maestro Filippo Mazzoli a quelle di pianoforte tenute dal Maestro Giuseppe Albanese.

Al termine di ogni masterclass sono state assegnate borse di studio, messe a disposizione dall’organizzazione grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e di alcune realtà private locali, a Veronica Rodella e Camilla Masin per la sezione flauto; a Elia Cecino e Federico Primiceri per la sezione pianoforte. I più meritevoli di ogni sezione sono stati inoltre protagonisti di due distinti concerti aperti al pubblico, riscuotendo ammirazione e consenso unanimi.

Gli allievi più talentuosi saranno infine interpreti di due concerti inseriti nella prossima Stagione “Giovani in Musica” dell’Associazione Musicale Angelo Mariani che si svolgerà nel prossimo mese di novembre al Ridotto del Teatro Alighieri di Ravenna: per la classe di flauto sarà protagonista Veronica Rodella (della masterclass del M.o Mazzoli), mentre per la classe di pianoforte l’interprete sarà Elia Cecino (masterclass del M.o Albanese).

La seconda edizione di masterclass è stata promossa dalle Associazioni Capit Ravenna, Angelo Mariani e Ceroni Piano School, con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, e con l’eccellente coordinamento di Maria Cristina Ceroni.