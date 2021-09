“La scuola per Dante”. A Ravenna arriva la maratona di lettura della Commedia: trenta studenti si alterneranno davanti alla Tomba

Domani, lunedì 13 settembre, le scuole della provincia di Ravenna, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, saranno protagoniste delle celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante. Davanti alla tomba del Poeta le autorità delle istituzioni coinvolte apriranno e chiuderanno la manifestazione con la lettura del primo canto dell’Inferno.

Trenta studenti, seguiti dai loro insegnanti, una collaboratrice scolastica, un dirigente scolastico, quali rappresentanti della comunità educativa ravennate, si alterneranno nella lettura di versi della Divina Commedia, accompagnati da brevi interventi musicali. L’iniziativa è stata ideata dal gruppo di coordinamento provinciale “A scuola con Dante” e realizzata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune nell’ambito di un articolato percorso di valorizzazione dello studio di Dante.

L’evento rappresenta un’occasione di relazionalità educativa volta anche a valorizzare le diverse e significative esperienze elaborate dalle scuole nell’ultimo triennio, in vista delle celebrazioni dantesche, con lo scopo di celebrare il Sommo Poeta in un contesto di valenza sociale, pedagogica e culturale; l’esperienza potrà essere condivisa con tutte le scuole che vorranno collegarsi in streaming dalle 9.30 alle 12.45, alla pagina facebook @RavennaperDante o al sito del Comune Vivadante.it; sono altresì invitati a seguire l’evento online cittadine e cittadini che desiderano unirsi agli studenti.

Il programma prevede alle 9.30 l’esibizione del coro “Libere Note Mordani” diretto da Catia Gori; alle 9.40 i saluti delle autorità; alle 9.50 la lettura del primo canto dell’Inferno a cura delle autorità istituzionali e scolastiche; alle 10 l’inizio della lettura di versi della Divina Commedia, a cura degli studenti e del personale scolastico; alle 12.15 la conclusione delle letture; alle 12.20 l’esibizione del coro “Novello In…canto” diretto da Elisabetta Agostini; alle 12.30 la conclusione dell’evento.