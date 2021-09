Emilia Romagna, primo giorno di scuola: 30mila passeggeri sui regionali di Trenitalia TPER

Sono stati circa 30mila i passeggeri che hanno viaggiato a bordo dei treni di Trenitalia Tper in Emilia-Romagna tra le 8 e le 10 di oggi, giorno di riapertura delle scuole. Il primo giorno di scuola ha fatto registrare un incremento di viaggiatori di oltre il 30% rispetto a lunedì della scorsa settimana, avvicinandosi al 90% dei volumi registrati nello stesso periodo del 2019.

In previsione delle potenziali richieste di maggiore mobilità da parte degli studenti Trenitalia Tper, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, ha predisposto 23 bus di sussidio ai treni, dislocati nelle località in cui l’utilizzo del servizio ferroviario da parte degli studenti è storicamente maggiore.

Potenziati anche i presidi di assistenza alla clientela, per indirizzare correttamente le persone anche rispetto alle normative. L’aumento dell’offerta si è rivelato adeguato, visto che non si sono registrati casi di sovraffollamento. Su tutte le corse è stata rispettata l’occupazione prevista dalle norme ovvero l’80% dei posti totali (seduti e in piedi).