Faenza. Continuano gli incontri nelle scuole in occasione dell’inizio del nuovo anno

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico questa mattina la consigliera Luisa Martinez, delegata dalla Provincia all’edilizia scolastica assieme all’assessora all’istruzione del Comune di Faenza, Martina Laghi, hanno incontrato alcune classi in rappresentanza della totalità degli studenti dell’Itip Bucci, dell’Oriani e dell’Ipc Strocchi.

Nel corso dell’incontro sono state sottolineate le regole da tenere all’intero e all’esterno degli istituti in relazione all’emergenza sanitaria per poter rimanere in ‘Zona bianca’ e non dover ricorrere nuovamente alla didattica a distanza. Sono stati poi affrontati altri temi come l’importanza dell’istituzione scolastica e della formazione didattica, investendo sul proprio futuro e sula realizzazione delle aspettative personali di vita puntando, in questo momento, sulla collaborazione tra compagni e con gli insegnanti.

Giovedì 16, alle 8, l’assessora Laghi e la consigliera Martinez termineranno i loro incontri con i ragazzi delle quinte classi del Liceo Ballardini-Torricelli.