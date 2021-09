Premi di Studio ai migliori alunni del corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali

Il 16 settembre 2021 si sono riunite, presso la sede del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi di Faenza, le Commissioni per l’assegnazione dei Premi di Studio ai migliori studenti del Corso. I Premi per studenti del I anno, di 1.000 euro ciascuno, sono stati messi a disposizione dalla Fondazione “Ing. Toso Montanari” dell’Ateneo di Bologna e dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e sono stati vinti da Simone Burocchi, Simone Ghidini, Mirco Pasini, Nunzio Trovato e Antonio Vitucci. I Premi per studenti del II e III anno, sempre di 1.000 euro ciascuno, sono stati messi a disposizione dai sostenitori del Corso di Laurea, in particolare: Cerdomus, Comune di Faenza, Hera, Sacmi Imola S.C. e Vetriceramici. Sono risultati vincitori Sandra Cacchi, Maria Chiara Marchioni, Fabiola Valli, Leonardo Babini, Cristiano Valli, Chiara Iudice e Alessandro Chiapponi.

Il Corso di Laurea ha inoltre assegnato due premi, sempre di 1.000 euro ciascuno, finanziati dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, per il migliore elaborato di laurea. Sono risultati vincitori Lucia Briccolani e Andrea Falchi.

Tutti i Premi saranno consegnati nel corso della cerimonia di conferimento delle Lauree prevista per il pomeriggio di giovedì 14 ottobre 2021, che auspichiamo si possa tenere in presenza nella sede del Corso, presso la Sala Conferenze di Romagna Tech, via Granarolo, 62, Faenza.

A tutti i vincitori vanno le congratulazioni più sincere, assieme al sentito ringraziamento a tutti gli Enti, Istituzioni e Aziende sostenitrici che hanno contribuito alla crescita continua del Corso di Laurea Faentino in Chimica dei Materiali e al suo radicamento nel territorio.