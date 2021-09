Faenza. Adozione e affido tra i banchi di scuola. Al via progetto formativo per la cura educativa degli alunni alunni adottati e in affidamento

Dal dialogo fra Scuola, Centro per le Famiglie e Assessorati al Welfare dell’Unione Romagna Faentina è nato il progetto formativo “Adozione e affido fra i banchi di scuola: l’importanza della narrazione di sé”, rivolto a docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, educatori professionali dei nidi, operatori sociali e famiglie.

Come previsto dalle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (MIUR, 2014) sono stati individuati in tutti gli Istituti comprensivi dell’Unione della Romagna Faentina le insegnanti e gli insegnanti Referenti dell’adozione che, a partire dallo scorso anno scolastico, si sono riuniti dando vita al Tavolo dell’accoglienza familiare.

“Prima azione concreta del Tavolo, coordinato dall’assistente sociale Chiara Bagnoli come referente del Centro per le Famiglie territoriale, è quella di dedicare un momento di riflessione, di dialogo e di confronto per condividere, apprendere e conoscere tutte quelle azioni di cura educativa che possono contribuire alla realizzazione di un progetto di vita per le nostre alunne, i nostri alunni adottati e in affidamento e riservando un’attenzione particolare a tutte le forme di accoglienza, come la vicinanza solidale e l’affiancamento familiare” spiegano gli ideatori del progetto.

Capofila della proposta formativa è l’IC San Rocco di Faenza, che ha sostenuto ed incoraggiato la realizzazione di tale iniziativa. L’unità formativa, che si svolgerà interamente in modalità on line, ha permesso di coinvolgere importanti relatrici, come la dottoressa Anna Guerrieri, membro della Commissione adozione internazionale, la neuropsichiatra Adele Tellarini del Casa di Accoglienza S. Rita e S. Giuseppe e professioniste del settore come le dott.sse Monica Nobile (Pedagogista) e Roberta Lombardi (Psicologa).

L’unità formativa si svolgerà a partire da lunedì 11 ottobre, per avere maggiori informazioni e iscriversi contattare il Centro per le Famiglie tramite mail: informafamiglie@romagnafaentina.it entro il 6 ottobre.