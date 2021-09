Anche a Faenza arriva la “Notte dei ricercatori”: il programma

Venerdì 24 settembre torna la ‘Notte dei ricercatori’, manifestazione che si svolge ogni anno a settembre e si tiene simultaneamente in centinaia di città coinvolgendo per l’appunto migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca. Per quanto riguarda Faenza, dalle 21, al Ridotto del teatro Masini, in piazza Nenni 3, è in programma l’appuntamento ‘I nuovi rinascimenti del colore’ incontro in presenza e diretta streaming all’indirizzo www.facebook.com/campusRavenna.

Sarà un percorso interdisciplinare tra i momenti storici di innovazione nel campo dei coloranti e quelli associati all’evoluzione del colore in ambito musicale. L’incontro cercherà di mettere in evidenza parallela il mondo del colore in ambito chimico, quello musicale e dell’arte visiva, avvalendosi dei contributi incrociati di un pianista e di alcuni ricercatori chimici e attraverso conversazioni, proiezioni ed esecuzioni musicali.

Interverranno Daniele Nanni, Barbara Ballarin e Ilaria Ragazzini (Unibo, Dipartimento di Chimica Industriale ‘Toso Montanari’, Campus di Ravenna). Il Maestro Stefano Malferrari (del Conservatorio ‘G.B. Martini’ di Bologna) eseguirà brani del repertorio pianistico classico. L’evento è in collaborazione con ‘La palestra della scienza’ e con Scuola comunale di musica Giuseppe Sarti di Faenza.

L’evento sarà in presenza, ma limitato a un massimo di sole 30 persone. Chi fosse interessato può telefonare allo 0544.937909-10-16. Il live streaming inizierà alle 21.