Le scuole paritarie cattoliche di Lugo incontrano il Vescovo Mosciatti

C’è stata tanta partecipazione alla Santa Messa che si è svolta nel pomeriggio del 23 settembre nel cortile della Scuola Maria Ausiliatrice di Lugo alla quale ha partecipato anche tutto il personale delle altre due scuole paritarie cattoliche lughesi, Sacro Cuore e San Giuseppe.

La funzione è stata celebrata da mons. Giovanni Mosciatti come augurio per il nuovo anno scolastico appena avviato. L’evento di ieri è stato il primo organizzato in sinergia dalle coordinatrici delle tre scuole, che da alcuni mesi hanno dato vita alla Rete Scuole Paritarie Lugo, perché profondamente convinte della necessità e bellezza del fare squadra, perché motivate nel far sentire la loro presenza sul territorio, perché spinte a valorizzare la loro proposta formativa cattolica rivolta alle fasce più giovani della città.

Mons. Mosciatti ha evidenziato l’elemento distintivo che caratterizza la scuola paritaria e la vocazione che caratterizza il lavoro di tutti gli operatori che ne fanno parte. Ha utilizzato parole come “metterci il cuore”, “sentirsi parte attiva di una comunità educante unita nella fede”, “clima di famiglia”, “compostezza”.

“ È stata una grande soddisfazione – commentano le Coordinatrici della Scuola Maria Ausiliatrice – essere riuscite ad organizzare questo evento insieme alle colleghe degli altri istituti paritari. Ci auguriamo, Covid permettendo, di poterlo riproporre presto con l’obiettivo di coinvolgere anche i nostri alunni e le famiglie”.