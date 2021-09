Open day all’Itis Baldini di Ravenna per presentare i corsi ITS ai diplomati ed alle loro famiglie

Sabato 25 settembre alle ore 10.00 presso l’ITIS Baldini di Ravenna (via Marconi 2) la Fondazione ITS TEC organizza un open day per presentare i corsi ITS RED e GREEN ai diplomati ed alle loro famiglie.

ITS TEC (Territorio – Energia-Costruire) è un istituto tecnico ad alta specializzazione che offre percorsi post-diploma professionalizzanti di durata biennale, ideale per tutti coloro che vogliono acquisire competenze specifiche sui temi della sostenibilità ambientale, dell’energia rinnovabile, dell’edilizia e dei materiali ecocompatibili. I corsi ITS hanno una didattica fortemente applicativa orientata alla professione e aiutano gli studenti ad inserirsi velocemente e con successo nel mondo del lavoro.

Durante l’Open Day di sabato, la Fondazione presenterà i corsi che saranno avviati a Ravenna dalla fine di ottobre: il corso GREEN (Tecnico Superiore per l’Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile

gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia) ed il corso RED (Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili). I corsi sono biennali e ci si può iscrivere con un Diploma di Scuola Media Superiore.

Per maggiori informazioni e per iscriversi ai corsi (entro il 13/10/2021) è possibile visitare il sito web www.itstec.it o contattare

la Fondazione sederavenna@itstec.it.