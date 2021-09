Castel Bolognese. Al via le lezioni della Libera Università per Adulti 2021/2022

Al via a Castel Bolognese le lezioni della Libera Università per Adulti, con il patrocinio del Comune. Primo corso in programma “Storia di Castel Bolognese”, in partenza giovedì 4 novembre e tenuto dal Prof. Paolo Grandi. Le lezioni si svolgeranno ogni giovedì, dal 4 novembre fino al 9 dicembre, dalle 15:30 alle 17:30.

Seguiranno il corso di inglese B2 – dall’11 ottobre al 20 dicembre, ogni lunedì dalle 15:00 alle 16:30 – tenuto dalla Prof.ssa Ruth Allen, e il corso di lingua tedesca della Prof.ssa Barbara Birestini, dall’11 ottobre al 20 dicembre, ogni lunedì dalle 18:30 alle 20:00.

Tutte le lezioni si terranno presso la Sala Bacchilega del Centro sociale Auser di Castel Bolognese. Per informazioni e iscrizioni: presso il Comune di Castel Bolognese, tutti i giovedì dalle 10.00 alle 12.00 (tel. 0546 655844, rivolgersi a Paola Dalpane o Francesco Mambelli.