Lugo: calendario delle proposte formative organizzate dalla sezione ragazzi della Biblioteca Trisi. Primo incontro l’11 ottobre

Sono partite le attività della Biblioteca Trisi di Lugo rivolte alle scuole, che comprendono una rosa di proposte formative per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, aperte a tutti gli adulti interessati. La formazione si svolgerà da ottobre a dicembre, secondo il calendario che si può trovare di seguito. Il primo incontro “Sei gradi di separazione” sarà lunedì 11 ottobre dalle 15 alle 18 e si terrà online. Elisabetta Cremaschi, Libera Docente di Pedagogia delle Narrazioni, indagherà i processi di ampliamento dell’intelligenza sensibile attraverso la pratica di molteplici connessioni tra letteratura, arti visive, performative e natura, partendo dalla teoria sociologica dei Sei gradi di Separazione, ovvero l’ipotesi secondo la quale ogni persona può essere collegata a qualunque altra persona o cosa attraverso una catena di conoscenze e relazioni con non più di cinque intermediari. La proposta vuole essere elemento di ispirazione per tentare una modalità altra di approccio alle narrazioni e al loro utilizzo, in particolare al visivo in tutte le sue declinazioni. L’obiettivo del corso è offrire strumenti utili all’acquisizione delle conoscenze e abilità necessarie per riuscire a creare connessioni di senso e significato tra immagine e parola e tra i diversi generi di narrazione, acquisendo competenze spendibili dal punto di vista della didattica multidisciplinare.

Il secondo appuntamento avrà luogo mercoledì 20 ottobre dalle 15 alle 18 nel Salone Estense della Rocca e sarà a cura del Centro Studi InBook e di Fare Leggere Tutti, associazione per la promozione della lettura presso bambini e ragazzi, con particolare attenzione alle fasce di lettori svantaggiati. Il tema centrale ruoterà quindi intorno all’utilizzo degli Inbook, al loro target, dove trovarli e perché leggerli, dando spazio anche alla lettura con la comunicazione aumentativa alternativa.

Il primo incontro del mese successivo sarà giovedì 11 novembre dalle 15 alle 17 online e sarà presentato da Giacomo Spallacci, editor e Andrea Vico, autore, giornalista, divulgatore – Editoriale Scienza. Il webinar sarà dedicato ai libri di divulgazione per giovanissimi, con un focus dedicato ai libri della casa editrice a tema Agenda 2030.

Successivamente martedì 16 e 23 novembre dalle 16 alle 18 presso il Salone Estense della Rocca, la bibliotecaria della Biblioteca Trisi di Lugo Teodorica Angelozzi curerà i due incontri finalizzati alla conoscenza del catalogo online della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino “Scoprirete”. Verrà spiegato come ricercare i documenti nel catalogo, come accedere con le proprie credenziali e come usufruire di tutti i servizi a disposizione dell’utenza, e verranno presentati i servizi digitali fruibili direttamente da scuola o da casa, e sarà illustrato il patrimonio della biblioteca e le opportunità che esso offre al mondo della scuola, come per esempio percorsi a tema, riviste specializzate riguardanti la lettura ed i libri per bambini e ragazzi, la cineteca e i tanti servizi gratuiti digitali online

Il penultimo incontro sarà il 25 novembre dalle 17 alle 19 nel Salone Estense della Rocca, a cura di Nives Benati, Coordinatrice dell’Osservatorio editoriale NpL e Claudia Muratori, Pediatra Neonatologa membro dell’Osservatorio editoriale NpL in collaborazione con i Volontari per il progetto “Nati per Leggere…a Lugo”. Nives Benati presenterà la settima edizione della Guida bibliografica Nati per leggere, rinnovata nella grafica e nella struttura dei contenuti: una guida ragionata con oltre 200 libri selezionati dall’Osservatorio editoriale Nati per Leggere fra la produzione editoriale italiana tra il 2018 e il 2020 di libri rivolti alla fascia 0/6 anni e ai genitori in attesa. Un vademecum per orientarsi nel mondo dei libri per bambini: partendo dai primi mesi di vita, si passa per i libri di divulgazione, le poesie, le filastrocche per giungere, infine, alle più belle storie che aiutano a comprendere sé stessi e gli altri. La coordinatrice dell’Osservatorio NpL illustrerà i rinnovati criteri del lavoro di selezione, che tengono conto della qualità narrativa, delle illustrazioni, della qualità tipografica, dell’impaginazione e degli aspetti pedagogici dei libri esaminati.

I libri, selezionati sia in base all’età di destinazione sia in base al genere e alla tipologia, sono stati valutati in base alla qualità intrinseca del libro, al rispetto delle competenze e abilità dei bambini e all’esigenza dei genitori di riconoscersi nei libri che condividono con i loro bambini. La dott.ssa Claudia Muratori, pediatra e neonatologa che collabora al programma Nati per leggere dal 2004, parlerà dei benefici che la lettura condivisa in famiglia può produrre sullo sviluppo psico-cognitivo e relazionale dei bambini in età prescolare, soprattutto se a presentare e leggere i libri sono coloro che se ne prendono cura. Nel corso dell’incontro gli interventi di Benati e Muratori saranno intervallati da “incursioni di lettura”, a cura dei Volontari del progetto Nati per Leggere… a Lugo.

L’ultimo incontro si terrà venerdì 26 novembre dalle 15 alle 17 sempre nel Salone Estense della Rocca, dove verrà presentato il libro “La Carovana dei Pacifici”, Carthusia 2020 a cura degli autori Luciana Bertinato e Roberto Papetti. Una storia fatta di incontri, creatività e piccoli gesti condivisi, che dimostra quanto la forza della pace possa essere imprevedibile e travolgente. Il kit, con una Guida per adulti e un Pieghevole illustrato per bambini, raccoglie un insieme straordinario di esperienze di Pacifici piccoli e grandi.

Per maggiori informazioni e per iscriversi ad uno degli incontri rivolgersi alle referenti della Sezione Ragazzi della Biblioteca “Fabrizio Trisi” Lisa Nanni, Elena Tulli e Elena Patuelli, tel. 0545.38558, whatsapp 339.5380983, mail trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.