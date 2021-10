I manager della Barilla all’Istituto Agrario “Perdisa” di Ravenna per il convegno sulla Sicurezza alimentare organizzato dal Rotary

Ritorna in presenza per l’ottava edizione, il convegno organizzato dal Rotary Club Ravenna per gli studenti dell’Istituto Agrario Perdisa di Ravenna. Anche quest’anno verrà trattato un tema di attualità del mondo agro-alimentare: “Sicurezza alimentare e sostenibilità nella filiera del frumento“. Il convegno si svolgerà oggi martedì 19 ottobre, nell’Alula Magna dell’Istituto Perdisa di Ravenna.

I relatori saranno di primissimo piano: interverranno i rappresentanti di Barilla, principale azienda italiana delle filiere del grano duro e tenero, il RINA, ente che certifica la sostenibilità, ed il responsabile regionale del Servizio organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

I ragazzi presenteranno poi, al termine dell’anno scolastico, lavori sul tema, singolarmente o di gruppo. Alle presentazioni giudicate migliori verranno attribuiti i premi stanziati dal Rotary Club Ravenna.

Dopo i saluti del Presidente Rotary Club Ravenna, Giovanni Scapini e del Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Agrario Perdisa, Gennaro Zinno, interverranno: Alessandro Franzoni (Global Suppliers Quality Management_Barilla) sul tema “Dal campo alla tavola: la sicurezza alimentare della pasta attraverso la filiera”; Luca Rizzi (RER Servizio organizzazioni di mercato e sinergie di filiera) su “Accordo di filiera “Grano duro alta qualità” in Emilia-Romagna per la pasta Barilla Sostenibilità del Frumento Tenero e Duro, il caso delle Filiere Barilla”; Silvia Morelli (Sustainable Farming Durum Italy Professional_ Barilla) sul tema “La Filiera Barilla del grano duro (Italia)”; Orlando Visciano (Sustainable Farming Soft Wheat Professional_ Barilla) parlerà de “La Carta del Mulino: per farine di grano tenero da agricoltura sostenibile” e Laura Severino (Head of Sustainability Compliance & New Scheme Development Coordination_RINA) su “Certificazione della sostenibilità Carta del mulino e ISCC plus della filiera della farina di grano tenero Barilla”. Il Convegno sarà moderato da Massimo Fanucci, professore dell’ Istituto Tecnico Agrario Perdisa.