L’Università per adulti di Lugo riapre i battenti

Dopo la pausa forzata a causa della pandemia, l’Università per adulti di Lugo propone nuovi corsi per l’anno scolastico 2021/2022, da seguire in presenza. Le iscrizioni ai corsi iniziano Lunedì 25 Ottobre. Si ricevono presso la segreteria dell’Università in Viale degli Orsini n. 6 (sede del Liceo “G. Ricci Curbastro”) tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 16,00 alle 19.00. Le iscrizioni per i corsi del primo periodo terminano il 5 novembre; le iscrizioni per i corsi del secondo periodo, che inizieranno nell’anno 2022, si accettano fino al 10 dicembre 2021.

Vengono proposti 63 corsi: cultura generale, lingue straniere e laboratori.

Ampio il ventaglio di scelte di cultura generale: ambiente, antropogeografia, antropologia culturale, archeologia, astrofisica, astronomia, cinematografia, diritto, economia, egittologia, finanza, letteratura, meteorologia, musica, psicologia, cultura di Romagna, sociologia, scienze, storia locale, storia moderna, storia dell’arte, teatro, teologia.

Varia è anche l’offerta per le lingue straniere: cinese, francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco. Per il loro particolare significato si segnalano i corsi per l’apprendimento dell’uso dello smartphone e del tablet, particolarmente rivolti alle persone di una certa età, ma non solo.

La pittura e il ricamo si sperimentano nella pratica in laboratori dedicati. La sede principale delle attività dell’Università per adulti è il Liceo di Lugo, ma saranno realizzate attività corsuali anche nei comuni limitrofi di Bagnacavallo, Fusignano, S. Agata sul Santerno e nelle sedi decentrate di Bizzuno, San Bernardino e Voltana.

L’elenco completo delle proposte con relativi programmi, costi ed orari, è consultabile sul sito internet: www.unilugo.it. Informazioni si forniscono anche per via telefonica al numero 0545 900197, in orario d’ufficio. Nel corso dell’anno scolastico si prevedono attività e iniziative di interesse culturale, come presentazione di libri, conferenze, concerti, mostre, ecc… ed anche visite o viaggi di istruzione collegati all’attività didattica dei vari corsi e/o ad importanti avvenimenti artistico-culturali.

Tutte le attività e le iniziative dell’Associazione per lo sviluppo della cultura Aps– Università per adulti di Lugo rispetteranno le vigenti norme anti-Covid, a partire dal controllo dei certificati di vaccinazione o di tampone in corso di validità, per tutti i momenti in presenza.