Cervia. Laboratorio di sensibilizzazione sui diritti umani e parità di genere rivolto ai ragazzi delle scuole medie

L’Assessorato alle Pari Opprtunità del Comune di Cervia, attraverso i Servizi alla Comunità e i Centri SeiDonna e Informagiovani, promuove a partire dal 16 novembre 2021 un laboratorio di sensibilizzazione sui diritti umani, sugli stereotipi legati ai ruoli sociali e sulla parità di genere, rivolto ai ragazzi delle Scuole Medie del territorio.

Il percorso sarà condotto dalla Compagnia Teatro del Drago e si svilupperà attraverso 7 incontri gratuiti che si terranno il martedì dalle 14.45 alle 16.45 nella Saletta del Welfare presso la Scuola Primaria Spallicci, in Via Pinarella numero 17. Le tematiche affrontate in questo progetto saranno diverse: dopo un’introduzione generale ai diritti umani, ci concentreremo sulle varie forme di violenza di genere che quotidianamente colpiscono le donne, sui pregiudizi che ancora sostengono le disparità di trattamento e ledono la dignità umana.

Lo svolgimento delle attività prevede l’utilizzo di tecniche di apprendimento dirette e coinvolgenti quali il teatro di figura, la simulazione, la discussione guidata e il role playing. Posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni:

informagiovani@comunecervia.it

Tel. 0544.979265

seidonna@comunecervia.it

Tel. 0544.979266