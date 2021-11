Virtual Open Day  del  Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia sede di Forlì

Anche il corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna ha aderito all’iniziativa di orientamento in ingresso Campus for you, evento di presentazione dei Corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico dei Campus di Cesena e Forlì, previsto per la settimana dall’8 al 12 novembre .

L’iniziativa replicherà la medesima modalità utilizzata per Porte aperte ai Campus, con singoli Virtual open Day pomeridiani, affiancati da appuntamenti, organizzati dall’Ufficio orientamento e rivolti agli studenti degli ultimi anni della scuola superiore di secondo grado, potenziali futuri studenti Unibo.

Il corso di Medicina e Chirurgia di Forlì aprirà l’evento, lunedì 8 novembre, alle ore 15, con un proprio Virtual Open Day di presentazione del corso, sulla piattaforma MS Teams.

“L’incontro – spiega la professoressa Irene Faenza, vicecoordinatrice del corso di Medicina di Forlì – inizierà con il saluto e la presentazione del Corso, a cura del Coordinatore, Prof. Franco Stella. Ci sarà quindi un collegamento dai laboratori del Corso, siti presso l’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, dei virtual tour dei laboratori e delle attività da me curate. Successivamente, gli studenti del secondo anno di Medicina racconteranno la propria esperienza di studio a Forlì. Tutto si concluderà con un confronto finale”.

Sarà possibile registrarsi fino al giorno precedente l’evento, sul sito: https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/virtual-open-day-studiare-medicina-e-chirurgia-a-forli-8-novembre-2021

Per chi non si fosse registrato, 15 minuti prima dell’inizio dell’evento, il link di partecipazione sarà reso pubblico sul sito del’Università.