Due sezioni della scuola dell’infanzia “Garibaldi” di Ravenna chiuse per Covid

Attualmente sono due le sezioni della scuola dell’infanzia “Garibaldi” di Ravenna chiuse per Covid. Dall’Ufficio Gestione Servizi 0 – 6 del Comune di Ravenna fanno sapere infatti che nell’istituto di viale Santi Baldini, è stato necessario sospendere le attività di due classi per positività riscontrate e di conseguenza attivare il periodo di quarantena. Sarebbero le uniche sospese in tutto il territorio comunale.

“Fortunatamente – spiega la dirigente Laura Rossi – al momento non abbiamo criticità negli altri nidi e materne comunali”.