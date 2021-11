Conselice, supporto gratuito allo studio per ragazzi delle medie e delle superiori

Il Comune di Conselice, nell’ambito del progetto “Cantieri educativi” organizzato dalla Soc. Ginnastica Artistica Voltana, propone un supporto pomeridiano allo studio di ragazzi iscritti alle scuole medie e superiori con la guida di tutor, gratuito per le famiglie (perché finanziato all’interno della campagna “Mettiamoci il Cuore”). Gli incontri si svolgono a piccoli gruppi omogenei o sono individuali, e intendono consentono allo studente di verificare la propria preparazione su tematiche specifiche e affrontare parte dei compiti quando non è chiaro lo svolgimento.

In alcuni casi può essere necessario imparare ad organizzare il proprio tempo pomeridiano. Ogni studente può frequentare con un suo personale calendario, concordato con la famiglia e con i coordinatori del servizio. La gestione del progetto è affidata a insegnanti ed operatori qualificati, in grado di gestire, oltre alla didattica, anche le dinamiche educative, fondamentali per creare i presupposti di un apprendimento significativo e costante nel tempo.

L’attività si svolge nei locali della Biblioteca Comunale “Righini Ricci” di Conselice, in orari e giornate che saranno concordate fra utenti e operatori. E’ possibile organizzare incontri anche con sede a Lavezzola, qualora ci sia un numero sufficiente di studenti.