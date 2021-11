ITS Ravenna, aperte le iscrizioni fino al 18 novembre per i due corsi post diploma per i futuri tecnici superiori

Sono aperte le iscrizioni fino al 18 novembre per partecipare ai due corsi biennali ITS (Istituti Tecnici Superiori) per “Tecnico Superiore per l’Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia” (corso GREEN) e “Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili” (corso RED) che la Fondazione ITS TEC (Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire), a cui aderisce anche il Comune di Ravenna, realizza nei locali dell’Istituto tecnico Nullo Baldini. Si tratta di corsi biennali post diploma per i futuri Tecnici Superiori specializzati negli ambiti della transizione energetica ed ecologica richiesti dagli investimenti del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha stanziato ingenti fondi per rafforzare l’offerta ITS, in quanto favorisce lo sviluppo delle competenze nell’utilizzo delle tecnologie abilitanti nell’ambito della trasformazione dell’Industria 4.0 per perseguire uno sviluppo economico sostenibile.

Gli ITS offrono percorsi post diploma, cofinanziati con risorse del Fondo sociale europeo, del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e della Regione Emilia-Romagna e che vantano un tasso di occupazione dell’80% a un anno dal diploma. I corsi GREEN e RED di ITS TEC di Ravenna sono ideali per tutti coloro che vogliono acquisire le competenze specifiche richieste dalle imprese impiantistiche, di produzione ed energivore sui temi della sostenibilità ambientale e dell’energia rinnovabile.

Corso GREEN – Gestione Rifiuti per Energy & Environment – economia circolare

Il tecnico superiore per l’economia circolare acquisisce conoscenze avanzate sulle principali filiere del recupero di materia per produzione ed energia, sulle tecniche e tecnologie per ridurre l’impatto ambientale attraverso la rivalorizzazione di scarti, sottoprodotti e rifiuti e sulla creazione di nuovi prodotti provenienti dalle materie prime – seconde di recupero. Se vuoi saperne di più.

Corso RED – Renewable Energy Development – energie rinnovabili

Il Tecnico Superiore per la gestione di sistemi energetici pianifica interventi finalizzati al risparmio energetico di sistemi, impianti e siti produttivi, promuovendo e valorizzando sistemi di produzione da rinnovabili, lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d’impresa attraverso interventi di efficientamento e utilizzo razionale dell’energia. Se vuoi saperne di più.

Le nuove scadenze per accedere ai corsi sono: 18 novembre per le iscrizioni / 22 e 23 novembre per le selezioni / avvio corsi entro il 26 novembre / Durata e periodo di svolgimento: 2000 ore, di cui 800 di stage, dal 26 novembre 2021 a luglio 2023.

Attestato rilasciato: Diploma statale di tecnico superiore, di 5° livello Europeo, formazione terziaria non universitaria.

Quota di partecipazione: i corsi ITS in Emilia-Romagna sono gratuiti, è richiesta solo una quota di 200 euro alla conferma della partecipazione al corso.

INFO: Fondazione ITS TEC Tel. 0544 298796 / E-mail: sederavenna@itstec.it