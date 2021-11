Un premio speciale per la Bassa Romagna alla sesta edizione dei Cresco Awards

Anche quest’anno l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è stata premiata ai Cresco Awards, aggiudicandosi il premio di Eni “Summer School – Dall’idea imprenditoriale alla creazione della start-up”, grazie al progetto “Agenda 2030 a scuola”.

I premi, assegnati da una giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati mercoledì 10 novembre nel corso della 38esima assemblea annuale dell’Anci, presso la Fiera di Parma. Per la Bassa Romagna, il premio è stato ritirato dalla sindaca Paola Pula, referente per l’Ambiente dell’Unione: “Ancora una volta la progettualità della Bassa Romagna si conferma quale punto di riferimento e ispirazione a livello sovra territoriale, grazie a un progetto che ha riguardato le giovani generazioni e il polo liceale – ha rimarcato la prima cittadina -. Siamo doppiamente felici quando questo avviene per idee e azioni che riguardano la tutela dell’ambiente e l’educazione alla sostenibilità, in quanto sono le materie più importanti che riguardano ogni ambito della nostra vita e rappresentano l’unica vera sfida per il futuro delle nostre comunità”.

Il progetto “Agenda 2030 a scuola”, realizzato in collaborazione con la Rete regionale di educazione alla sostenibilità e finanziato da Arpae, prevede il coinvolgimento del Ceas, delle amministrazioni locali, dei docenti e dei ragazzi delle scuole superiori in uno specifico percorso che lega gli obiettivi dell’Agenda con i curricola scolastici e l’adozione di un modello di gestione sostenibile della scuola e di comunità. Il percorso accompagna i ragazzi nel definire le azioni per migliorare la sostenibilità ambientale, sociale, della scuola e della comunità in cui vivono, attraverso una didattica attiva che si avvale del supporto di facilitatori ed esperti tematici.

I Cresco Awards sono promossi da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci e con il patrocinio della Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente, premiano l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Quest’anno sono stati candidati oltre cento progetti da novanta enti (Comuni, Città metropolitane, Comunità montane o Unioni di Comuni di tutta Italia), che si aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni. Quello di quest’anno è il terzo riconoscimento per la Bassa Romagna ai Cresco Awards: nelle edizioni 2019 e 2020 si è aggiudicata il premio speciale nella categoria “Per l’educazione finanziaria, imprenditoriale e lo sviluppo sostenibile”.