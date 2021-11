Cervia, ultimi giorni per partecipare alla borsa di studio “Francesca Fontana”

Anche quest’anno, viene pubblicato il bando per la borsa di studio, promosso dalla Parrocchia di Santo Stefano in Pisignano e dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, con il patrocinio del Comune di Cervia e il contributo del Lions Club Cervia ad Novas, per l’assegnazione della 13^ “Borsa di Studio” del valore di 2,5mila euro intitolata alla memoria di Francesca. La borsa di studio consiste in un assegno del valore di 2mila euro, e intende sostenere il percorso formativo di studenti particolarmente meritevoli che siano iscritti al primo anno di una qualsiasi facoltà universitaria per l’anno accademico 2021/2022.

Quest’anno, in occasione dei 10 anni dell’Associazione, ci sarà un’ulteriore borsa di studio di 500 euro grazie al contributo di una attività economica cervese sensibile alla solidarietà e rappresentata da Paola Pirini. La borsa di studio da attribuire sarà dedicata, come per il passato, a studenti universitari che siano residenti solo nel comune di Cervia e che si siano diplomati durante l’anno scolastico 2020/2021. Età massima 21 anni. Tutti i requisiti si possono trovare sul sito www.associazionefrancescafontana.it.

Le domande vanno inviate entro il 30 novembre. Lo scorso anno, la commissione ha scelto con ex-equo Alpi Alessia – Diploma di maturità liceo scientifico “A. Righi” Cesena – iscritta al corso di laurea in lettere – università di Bologna – Bernabei Camilla- Diploma di liceo scientifico sportivo “Almerici” di Cesena e iscritta al corso di laurea di Matematica – università degli studi di Milano – Lena Clara – Diploma di Liceo delle scienze umane “Leonardo da Vinci” di Cesenatico e iscritta al corso di laurea in lettere – università di Bologna – Valzania Lorenzo – Diploma liceo scientifico “A. Righi” di Cesena – iscritto al corso di laurea Ingegneria Biomedica – Università di Bologna