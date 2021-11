A 50 anni dal diploma di Ragioneria la classe si ritrova a Ravenna

Si sono incontrati in 19 per celebrare l’anniversario del diploma al Ginanni. Era da poco iniziata l’estate del 1971, quando conseguirono il diploma di ragioneria. Da allora è trascorso mezzo secolo, ma è rimasto il piacere di frequentarsi.

L’hanno fatto anche pochi giorni fa in occasione dei 50 anni dal conseguimento del sospirato documento. Stiamo parlando degli allievi della 5 A dell’Istituto Tacnico “Ginanni” di Ravenna che si sono ritrovati presso la Ca’ del Pino per ricordare quegli anni indimenticabili, trascorsi tra i banchi scolastici.

Nonostante alcune giustificate defezioni hanno partecipato in 19 (la classe era di 27 alunni) per rispondere all’appello. Tra questi ragionieri erano presenti anche Piero Roncuzzi, il più bravo della classe diplomato con 56/60, ed Enrico Riva che, in seguito, fu l’unico ad essersi laureato. La simpatica rimpatriata si è conclusa con le foto di rito.