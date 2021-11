Ancora tre giorni di appuntamenti per i ragazzi della Bassa Romagna con il Festival dell’orientamento di Ravenna

Anche i ragazzi della Bassa Romagna possono partecipare al Festival dell’orientamento di Ravenna, giunto alla sua terza edizione. Il festival si svolge fino al 26 novembre e vede il coinvolgimento di esperti del mondo del lavoro, professionisti, ordini professionali e associazioni di categoria che raccontano la propria esperienza e si confrontano sui più aggiornati andamenti del mercato del lavoro.

Gli incontri si tengono online, attraverso dirette streaming sul canale YouTube “Festival dell’orientamento Ravenna”. Diversi gli ambiti affrontati giorno per giorno: agri food, sanitario, tecnico industriale, servizi ed economia, cultura, sport, creatività e

turismo. Ogni giorno dalle 15 alle 17 intervengono numerosi esperti, i quali sono a disposizione di tutti i giovani che vogliono partecipare.

Il festival fa parte del Piano territoriale per l’orientamento e il successo formativo per l’anno scolastico 2021/2022, organizzato da Aeca (Associazione emiliano-romagnola centri autonomi) in collaborazione con gli enti locali.