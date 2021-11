Al Liceo Ricci Curbastro di Lugo festeggiati i cento anni del professor Francesco Dalla Valle

Oggi sabato 27 novembre ha avuto luogo, nell’Aula Magna del Liceo Ricci Curbastro di Lugo, un evento per festeggiare i cento anni del prof. Francesco Dalla Valle, in collegamento da casa per la diretta streaming dell’evento su canale YouTube, organizzato dal Liceo di Lugo, in collaborazione con l’Università per Adulti di Lugo ed un gruppo di ex studenti.

Il dirigente scolastico Giancarlo Frassineti ha sottolineato la figura di docente Dalla Valle, uomo di grande levatura, educatore, innovatore, sperimentatore, capace di coinvolgere e appassionare allo studio della fisica i suoi studenti nei più di venti anni trascorsi come professore del Liceo di Lugo, dal 1962 al 1983. È poi seguito il saluto del Sindaco di Lugo Davide Ranalli, che ha ringraziato il professore per il rilevante contributo offerto alla comunità per la formazione avanzata e qualificata dei giovani e il contributo come amministratore nel Consiglio comunale di Lugo. Il presidente dell’Università per adulti di Lugo Pierluigi Facchini, che ha ricordato Francesco Dalla Valle quale fondatore, presidente dal 1996 al 2004, attualmente presidente emerito dell’Università per adulti di Lugo,

Una decina di ex allievi del prof. Dalla Valle si sono alternati, in presenza e in collegamento video, riportando la fortunata esperienza, umana, didattica e scientifica dell’incontro con Francesco Dalla Valle, moderati da Fabrizio Fabbri, ricercatore senior dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Enore Guadagnini, ordinario di Fisica Teorica all’Università di Pisa, Giovanni Baldini, ex docente e pubblicista, che ha trattato le umili origini del “romandiolo” Francesco, Luigi Foschini, ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, Anselmo Margotti, dirigente tecnologo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Anna Anconelli, ex docente di Matematica e Fisica del Liceo di Lugo, Enzo Cortesi che ha ricordato le pagine di successo della carriera del suo “maestro” (la partecipazione e la vittoria in alcuni concorsi nazionali Esso), Claudia Bartolotti, a lungo docente e vicepreside del liceo, che ha ricordato Francesco Dalla Valle cofondatore del “Gruppo Astrofili Lughesi”, Eugenio Dragoni, professore ordinario di Ingegneria nell’Università di Modena e Reggio Emilia, che ha raccontato il viaggio che Francesco Dalla Valle, accompagnato dalla classe 5B del 1975/’76, fece al Cern di Ginevra nell’aprile del 2017, Marisa Michelini, ordinario di Didattica della Fisica presso l’Università degli Studi di Udine. Presenti all’evento anche la figlia Paola e i nipoti Alessandro e Margherita.