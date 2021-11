Università per adulti di Lugo, aperte le iscrizioni ai nuovi corsi

Dopo il difficile periodo di sosta causato dal Covid, l’Università per adulti di Lugo rilancia le sue proposte culturali e apre i suoi corsi in presenza. Dal 22 novembre le aule del Liceo di Lugo si sono riaperte ai corsisti che hanno scelto di frequentare le lezioni proposte in numerosi corsi di cultura generale, apprendimento delle lingue e laboratori diversi.

Le iscrizioni del primo periodo sono ormai chiuse, rimane la possibilità di iscriversi ai corsi del secondo periodo fino al 10/12/2021.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dal lunedì al giovedì, dalle ore 16 alle 18, allo 0545900197. Email: segreteria@unilugo.it – sito www.unilugo.it.